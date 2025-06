Indiana vs. Thunder en el crítico quinto partido de la final de la NBA

Como se esperaba, los ratings han bajado en estas Finales de la NBA . Oklahoma City vs. Indiana es una serie para un mercado pequeño y las cifras lo reflejan, con una audiencia un 20% menor a la de la temporada pasada y camino a la menor participación televisiva desde las finales de la “burbuja” pandémica de 2020.

No culpes al Thunder y a los Pacers por eso.

Los primeros cuatro partidos han sido un tira y afloja, y ahora, una serie al mejor de tres decidirá el título de la NBA.

El quinto partido se jugará en Oklahoma City el lunes por la noche, con el Thunder intentando conseguir su primera ventaja de la serie y los Pacers intentando volver a casa a una victoria del campeonato.

“Para ser sincero, no me importa”, dijo Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers, cuando le preguntaron qué les diría a quienes, por alguna razón, no han visto la serie. “Esto es baloncesto de alto nivel y estoy emocionado de formar parte de él”.

Remontada frenética

El primer partido tuvo una remontada frenética de Indiana y un tiro de Haliburton sobre la bocina. En el segundo partido, Oklahoma City hizo lo que ha hecho en la mayoría de los partidos de la temporada: tomar el control total desde el principio y arrollar hacia la victoria. En el tercer partido en Indiana, la banca de los Pacers impulsó la victoria. Y en el cuarto partido , el MVP hizo las veces de MVP, con

Shai Gilgeous-Alexander anotando 15 puntos en los últimos cinco minutos para guiar al Thunder a una victoria de remontada.

Si sumamos todo, el resultado es Thunder 2, Pacers 2.

El Thunder supera a los Pacers en anotación por 3.3 puntos por partido; los Pacers superan a los Thunder en tiros de campo por un 1.4%.

Es solo la tercera vez en los últimos 15 años que las finales han tenido tanto éxito en cuatro partidos: empate 2-2, diferencia de 3.3 puntos o menos, con una diferencia de tiros de campo del 1.4%. Golden State-Boston lo tuvo en 2022, y Dallas-Miami lo tuvo en 2011.

Todo parece bastante uniforme y las apariencias no engañan.

“Es bueno para todos”, dijo el base del Thunder, Alex Caruso. “Me alegro de mí, ya nos estaríamos preparando para un desfile”.

Desfile a la espera

Los desfiles en Indianápolis u Oklahoma City tendrán que esperar al menos hasta el próximo fin de semana.

Esta serie parece haber desmentido algunas de las quejas recurrentes sobre el juego en los últimos años: los argumentos de que nadie defiende, el exceso de aislamiento y los demasiados triples.

“Creo que, desde una perspectiva externa, es fantástico para la liga”, dijo Caruso. “Es fantástico para el baloncesto. Creo que estos dos equipos juegan con el mejor estilo del baloncesto actual en cuanto a presión, influencia y agresividad defensiva: provocando pérdidas de balón, dificultando las cosas y luego con una ofensiva fluida, anotando tiros y pasando el balón... Un gran estilo de baloncesto”.