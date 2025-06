RD supera a México tras ir detrás por 18, va contra Venezuela en cuartos de final Fibamericas U18

Estados Unidos y Canadá se ubicaron este miércoles en lo más alto de sus respectivos grupos al culminar invictos en el FIBA AmeriCup Sub-16. Ambas selecciones triunfaron por tercera jornada consecutiva y ya conocen a sus rivales en los Cuartos de Final, que se celebrarán este viernes en el Gimnasio Universitario UACJ de Ciudad Juárez, México.

El actual campeón de la justa y líder del Grupo A, Estados Unidos, chocará contra Brasil, mientras que Canadá, puntero del Grupo B se verán las caras con México. Los duelos Puerto Rico vs. Argentina y Venezuela vs. República Dominicana, completan los cruces.

Los ganadores de cada choque avanzarán a las Semifinales y obtendrán el boleto a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Sub-17 de 2026. El resto de los equipos jugarán por las posiciones 5-8.

A continuación, lo mejor del tercer día:

CAN 94 - 81 PUR

Canadá (3-0) sumó un nuevo triunfo y terminó invicto en el Grupo B, tras registrar un parcial de 26-15 en el cuarto final. Kenyon St. Louis anotó 9 de sus 12 tantos en los últimos 10 minutos y terminó de hacer despegar a su selección, que vio cómo el rival se acercó a solo dos unidades tras disfrutar de una ventaja de 20.

Kenyon St. Louis

St. Louis consiguió un doble-doble al también repartir 10 asistencias, además, capturó 6 rebotes. Isaiah Hamilton fue el líder anotador de los canadienses con 20 puntos e igualmente atrapó 9 rebotes. El ala-pívot Isaiah Clarke embocó 10 tantos, con otros 9 tableros.

Por su parte, Puerto Rico (2-1) cayó por primera vez en el torneo y ocupó el segundo lugar en la zona. Dwight Gaines ofreció una de las mejores actuaciones ofensivas del campeonato con 28 unidades, incluidos 4 triples. El base encestó 12 de 27 tiros de campo con 4 robos, 3 asistencias y la misma cantidad de rebotes. Jodereck Torres y Eduyn Albino agregaron 11 puntos cada uno.

VEN 75 - 67 BRA

La tercera fue la vencida para los venezolanos. En los dos primeros juegos cayeron en el cierre y ante Brasil, volvieron a afrontar un cierre parejo, pero esta vez no fallaron.

El quiebre comenzó con 2:26 minutos para el final. Gregori Gavidia anotó un doble y un triple de forma consecutiva para darle ventaja de cuatro (63-59) a Venezuela. Luego, Kevin Gutiérrez embocó un tiro libre y Deiker Torres acertó desde la larga distancia para adelantarse 67-59 con la corrida de 9-0, con 1:34 por jugarse.

Venezuela (1-2) conservó la ventaja gracias a que encestó seis tiros libres en las postrimerías y festejó por primera vez en territorio mexicano. Con el laurel evitó el último puesto del Grupo B y el cruce en Cuartos de Final contra el poderoso Estados Unidos.

Kevin Gutiérrez

Gutiérrez acumuló 16 puntos con 7 rebotes y 3 robos. Julio Vásquez lo siguió con 15 y 9 tableros. Los venezolanos acumularon 8 triples, 5 de ellos en el cuarto tramo.

Entre tanto, Brasil (0-3) sigue sin conocer la victoria en la justa. Lucas Moro sobresalió con 20 tantos -4 triples- y 8 rebotes. Él y Eduardo Santos (10) fueron los únicos que alcanzaron el doble dígito en la ofensiva.

USA 124 - 56 ARG

Por tercera noche consecutiva, el actual campeón, Estados Unidos (3-0), volvió a superar los 110 puntos y evitó que su rival rebasara las 60 unidades. En esta ocasión, los triples fueron sus principales aliados con un total de 11 aciertos.

Anthony Williams y Mason Collins finalizaron con tres triples cada uno. El alero sumó 17 tantos y 8 rebotes, mientras que su compañero agregó otros 13 puntos. Marcus Spears encabezó el ataque con 18 unidades en solo 16 minutos. Igualmente tomó 6 rebotes, dio 5 pases para anotación, 5 tapones y robó 4 balones.

Argentina (1-2) contó con el aporte de Ezequiel Catalán con 9 tantos, seguido de Enzo Roth (8) y Juan Dollberg (8). Los sudamericanos totalizaron hasta 42 pérdidas de balón que se convirtieron en 66 puntos para su contrincante.

DOM 69 - 68 MEX

Jostin Hernández encestó un tiro libre con 1,5 segundos por jugarse para coronar una remontada de 18 puntos de República Dominicana (2-1). El base recibió el balón desde la línea de fondo y emprendió el ataque hacia el otro costado, esquivó a dos rivales y al tercero le sacó la falta. Al embocar el primer lanzamiento, el siguiente lo falló a propósito para así dejar sin oportunidad de tiro a su rival.

Hernández culminó con 8 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Luis Valdez sobresalió con 18 unidades (10 desde la línea de tiros libres) y 4 tableros. Malvin Durán contribuyó con 11 tantos, 6 robos y la misma cantidad de rebotes.

Luis Valdez

El colapso de los anfitriones comenzó desde el tercer cuarto, cuando anotaron solo nueve puntos. De a poco vieron cómo los dominicanos redujeron el déficit, sin embargo, tuvieron la oportunidad de ganarlo. Con 9.3 segundos en el reloj, Luca Balducci fue a la línea de castigo, erró sus dos oportunidades y le abrió las puertas del triunfo a Hernández.

Álvaro Romero se lució por México (0-3) con doble-doble de 19 unidades, 15 rebotes y 3 tapas. Santiago Gaytán igualmente terminó con doble dígito en tantos (11) y tableros (10). Balducci concluyó con 12 unidades y 6 asistencias.

Más destacados - Día 3

Marcus Spears (USA)

PTS: 18 | REB: 6 | AST: 5 | STL: 4 | BLK: 5 | EFF: 33

Anthony Williams (USA)

PTS: 17 | 3P: 3-5 | REB: 8 | AST: 2 | STL: 1 | EFF: 24

Lucas Moro (BRA)

PTS: 20 | 3P: 4-10 | REB: 8 | AST: 4 | EFF: 24

Álvaro Romero (MEX)

PTS: 19 | FG: 9-17 | REB: 15 | STL: 2| BLK: 3 | EFF: 24

Isaiah Clarke (CAN)

PTS: 10 | FG: 3-5 | REB: 9 | AST: 1 | STL: 3 | EFF: 20

Próximos partidos

Viernes 6 de junio (Cuartos de Final):

Estados Unidos vs. Brasil - 12:30 (hora local)

Puerto Rico vs. Argentina - 3:00 p.m.

República Dominicana vs. Venezuela - 5:30 p.m.

Canadá vs. México - 8:00 p.m.

FIBA

