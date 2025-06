Real Madrid inicia los playoffs de la Liga Endesa con una victoria ante el Baskonia, Feliz anota 9

El Real Madrid se impuso en el primer duelo de la serie de playoffs de la Liga Endesa que le enfrenta contra el Baskonia por 82-76, un triunfo que además le permite alcanzar su mayor racha invicto como local en la competición, ahora establecida en 27 triunfos consecutivos.

Afrontaba el cuadro local su estreno en las eliminatorias por el título en un momento dulce; como campeón de la fase regular después de completar una segunda vuelta perfecta y encadenar veintidós triunfos consecutivos, acercándose a algunas de las plusmarcas firmadas por Pablo Laso, hoy entrenador del rival, durante su inolvidable etapa en el club.

Estaba además el estímulo de superar el número de triunfos seguidos de la entidad ante su público en el torneo. Y a la postre se consiguió, aunque no sin apuros tras un enfrentamiento donde se hizo patente la tensión propia de los playoffs, cuando lo serio empieza y los fallos penalizan mucho más.

Errores, muchos, hubo durante el primer cuarto. Así, entre unos y otros sólo metieron un triple de los trece que intentaron, obra del argentino Facundo Campazzo. Y perdieron hasta quince balones en total. Únicamente los buenos porcentajes en tiros de dos maquillaron diez minutos para olvidar, que se saldaron con un poco atractivo 15-14.

Salió antes del bloqueo el Baskonia de la mano de Markus Howard, autor de seis puntos en el parcial de 0-8 con el que arrancó el segundo acto. No pudo mantener mucho la distancia su equipo, pues unos buenos minutos de Walter Tavares generaron de nuevo un equilibrio en la contienda que se trasladó hasta el descanso (37-38, m.20).

En la vuelta al parqué, cinco puntos seguidos de Timothé Luwawu-Cabarrot volvieron a romper ligeramente el enfrentamiento ante un rival atenazado que no lograba darle velocidad a su juego, y mucho menos encadenar minutos de inspiración que le permitiesen llegar con confianza al tramo final.

No hizo el Baskonia, sin embargo, tanto daño como pudo cuando debió. Y lo acabó pagando. Tras anotar sólo un punto en seis minutos, entre el desenlace del tercer acto y el inicio del cuarto, cavó su tumba. Sin alardes, pero impulsado por la tranquilidad de ver a su oponente nublado, acabó despegando el equipo anfitrión. La electricidad de Andrés Feliz (nueve puntos en total) y el buen hacer de Sergio Llull comenzaron a decantar la contienda, situando a los suyos con siete de renta favorable a falta de seis minutos.

Quedaba rematarlo. Y no lo puso fácil el renacido bando vitoriano, que llegó a ubicarse a cuatro hasta en dos ocasiones, apagando sus esperanzas en ambas sendos triples de Alberto Abalde, sobre la bocina de posesión, y de Facundo Campazzo. Pese a ese querer y no poder hubo una tercera, a falta de 20 segundos y con posesión para meter más miedo. Falló desde el perímetro Luka Samanic y no hubo más espacio para creer.

Ficha técnica:

82 - Real Madrid (15+22+22+23): Campazzo (12), Abalde (14), Hezonja (10), Ndiaye (-), Tavares (16) -cinco inicial-, Bruno Fernando (4), Llull (9), Garuba (5), Feliz (9) y Hugo González (3).

76 - Baskonia (14+24+13+25): Forrest (4), Raieste (3), Luwawu-Cabarrot (9), Moneke (12), Diop (-) -equipo inicial-, Hall (5), Howard (17), Baldwin (2), Samanic (12), Rogkavopoulos (7), Sedekerskis (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Carlos Cortés y Vicente Martínez. Excluyeron por cinco faltas personales a Moneke (m.39).

Incidencias: primer partido de la serie de playoffs de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 9.067 espectadores. En la previa Sergio Llull, capitán del Real Madrid, hizo entrega a su compañero Mario Hezonja del trofeo que le distingue como integrante del quinteto ideal de la Liga Endesa. En el descanso se homenajeó al equipo cadete del cuadro anfitrión que se ha proclamado campeón de España de la categoría.