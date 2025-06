Franquicia ABA vs. una trasladada

El choque entre los Pacers de Indiana y el Thunder de Oklahoma City será el cuarto en una final de la NBA que tenga como protagonistas a un equipo llegado de la ABA y otro que haya sido el resultado de un traslado de franquicia.

Los Pacers fueron el equipo más exitoso de la ABA (American Basketball Association) tras lograr campeonatos en 1970, 1972 y 1973. Fundado en el 1967 se unió a la NBA en 1976 junto a otras tres franquicias: San Antonio, Denver y New Jersey.

Coincidencialmente, el “padre” del Thunder también fue fundado en el 1967 con el nombre de SuperSonics de Seattle, quienes llegaron a alzarse con la corona de campeón en 1979.

En 2008, luego de una disputa económica con la ciudad, el empresario Clay Bennett, natural de Oklahoma City, trasladó a los SuperSonics a su ciudad natal para convertirlos en el Thunder.

En la primera final con esta característica (ABA vs. traslado) también estuvieron involucrados los Pacers.

Se produjo en el 2000 cuando tuvieron como rivales a los Lakers de Los Angeles. Los Lakers fueron fundados en la National Basketball League (NBL) en 1957 cuando Ben Berger y Morris Chalfen compraron a los Detroit Gems y establecieron su nuevo equipo en Minneapolis.

El 25 de abril de 1960, el nuevo propietario Bob Short anunció que los Lakers salían de Minneapolis y pasaban a California, a la ciudad de Los Angeles. Problemas de asistencia en Minneapolis dieron al traste con su equipo.

Fue el primero de los tres títulos seguidos conseguidos por los Lakers de Shaquille O´Neal, Kobe Bryant y el entrenador Phil Jackson. Larry Bird fue el coach de los Pacers.

Dos años después (2002) se produjo la segunda ocasión con los propios Lakers enfrentados a los Nets de New Jersey. Su nombre original en 1967 en la ABA fue New Jersey Americans. Luego de un año se mudó a Nueva York y entonces fueron los Nets de Nueva York. Con ese nombre ingresaron a la NBA en 1976. En 1977 volvieron a New Jersey. Para el 2012 pasaron a Brooklyn y adoptaron su nombre actual.

En 2003 fue el turno de los Spurs de San Antonio (ABA) y los Pistons de Detroit (traslado).

Los Spurs, ganadores de cinco títulos de la NBA, arrancaron en la ABA como los Chaparrals de Dallas, en 1970-71 cambiaron a ser los Chaparrals de Texas y en 1973 adoptaron su nombre actual.

Los Pistons, dueños de tres campeonatos enebeístas, iniciaron en 1941 con el nombre de Fort Wayne Zollner Pistons en la National Basketball League antes de entrar a la Basketball Association of America (BAA) en 1948. Su fundador, Fred Zollner, trasladó la franquicia a Detroit en 1957.