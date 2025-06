Towns: Duele no dar título a la ciudad de Nueva York

Los Knicks de Nueva York llegaron más lejos de lo que habían llegado en 25 años, pero no tan lejos como esperaban.

Señalaron que hablaban en serio acerca de luchar por el título de la NBA cuando ficharon a Mikal Bridges en el verano y luego a Karl-Anthony Towns en un éxito de pretemporada, agregando un defensor perimetral de primer nivel y un centro All-Star a una alineación encabezada por Jalen Brunson.

Sus movimientos simplemente no pudieron llevarlos hasta allí.

Los Knicks fueron eliminados por los Indiana Pacers el sábado, dejándolos sin un campeonato desde 1973. Pero después de avanzar a las finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2000 luego de salidas consecutivas en segunda ronda, al menos podrían sentir que se están acercando.

“Es una mejora respecto al año pasado, pero en definitiva no es nuestro objetivo final”, dijo el entrenador Tom Thibodeau.

Tras la victoria aplastante de Boston en 2024 y el regreso de todos sus jugadores clave, los Celtics eran considerados los claros favoritos en el Este. Sin embargo, tras un crecimiento gradual desde la llegada de Leon Rose como presidente del equipo en 2020, los Knicks no concedían nada a los campeones.

Renovaron a OG Anunoby con el contrato más cuantioso en la historia del equipo y luego intercambiaron cinco selecciones de primera ronda para adquirir a Bridges de Brooklyn. Justo cuando se disponían a comenzar el campamento de entrenamiento, los Knicks traspasaron a dos titulares: el All-Star Julius Randle y Donte DiVincenzo, quienes acababan de establecer su récord de triples en una temporada, para adquirir a Towns de Minnesota.

Los movimientos hicieron que los Knicks fueran lo suficientemente buenos como para superar a los Celtics en la segunda ronda . Pero resultó que no era la plantilla adecuada contra los profundos y veloces Pacers, que los eliminaron por segunda temporada consecutiva.

“Uno se mueve para ganar, así que duele no poder darle a la ciudad la oportunidad de ganar un campeonato”, dijo Towns. “Tenemos un montón de chicos geniales en el vestuario y el plan ahora es simplemente ponernos en esta posición de nuevo y triunfar la próxima vez”.

Primero, Rose y la gerencia tendrán que evaluar qué tan cerca están realmente los Knicks.

Su récord de 51-31 los dejó en un distante tercer lugar en el Este detrás de Cleveland y Boston, y tuvieron un récord combinado de 0-8 contra esos equipos en la temporada regular antes de eliminar a los Celtics en la segunda ronda después de que Jayson Tatum se rompiera el tendón de Aquiles en el Juego 4.

Con dos selecciones All-NBA como Brunson y Towns, la alineación titular es una de las más sólidas de la NBA. El banquillo necesita un refuerzo, ya que los Knicks carecen de la sólida profundidad de los Cavaliers y los Celtics, y sin duda de los Pacers.

Aun así, tras dos décadas prácticamente a kilómetros de distancia, los Knicks se han convertido en un contendiente. Han ganado 50 partidos en temporadas consecutivas y han llegado a los playoffs en cuatro de cinco con Thibodeau. Incluso después de la derrota del sábado, se creía que los Knicks tendrían otra oportunidad pronto.

“Confianza máxima. Exceso de confianza”, dijo Brunson cuando le preguntaron si confiaba en que los Knicks tuvieran un grupo capaz de ganar.

En serio. No me cabe la menor duda de que no tengo confianza en este grupo.

La extensión que su capitán acordó el verano pasado, muy por debajo del valor máximo, podría contribuir a aumentarla. Y quizás los Knicks finalmente hayan llegado al punto en que no hay mucho que hacer.

Los Knicks seguramente lamentarán haber dejado escapar esta oportunidad, incapaces de recuperarse de su colapso en casa en el primer partido, cuando desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en los últimos 2:45 del último cuarto. Así que, naturalmente, hubo decepción.

Eso era todo lo que había en Nueva York en la década de 2000. Ahora también hay esperanza.

“Así que creo que el reto para nosotros es verlo como es”, dijo Thibodeau. “Quedamos entre los tres primeros, pero nos falta para alcanzar el objetivo final, así que debemos usar eso como motivación y determinación para trabajar todo el verano y prepararnos para dar el paso final y seguir mejorando para lograr nuestro objetivo”.