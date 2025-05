Jalen Williams es clave, el Thunder busca asegurar el Oeste y Wolves intentan mantenerse con vida

Jalen Williams, la segunda opción anotadora del Oklahoma City Thunder, lució como una superestrella en ciernes durante el cuarto juego de las finales de la Conferencia Oeste.

Julius Randle, la segunda opción de los Minnesota Timberwolves, parecía un espectador.

Si esos resultados se repiten en el Juego 5 el miércoles en Oklahoma City, el Thunder podría asegurar la serie y dirigirse a las Finales de la NBA por primera vez desde 2012, mientras que los Timberwolves probablemente llegarán al próximo año sin haber superado las finales de conferencia.

Williams anotó 34 puntos con 13 de 24 en tiros de campo en el cuarto partido, una victoria de Oklahoma City por 128-126 que le dio al Thunder una ventaja de 3-1 en la serie. Su tiro más importante llegó en el último cuarto. El MVP Shai Gilgeous-Alexander lanzó un pase entre las piernas de Jaden McDaniels mientras hacía splits y caía al suelo, y Williams lo atrapó y encestó un triple que le dio al Thunder una ventaja de 116-109.

“Sinceramente, creo que el tiempo estaba bajo, así que simplemente pensé: '¡Lanza!'. En cuanto a los tiros en general, trabajo muy duro y tiro muchos, así que cuando los tiro, esa es mi mentalidad: ser agresivo y aprovechar lo que me da la defensa”, dijo Williams.

El momento del tiro fue crucial y le dio al Thunder una ventaja muy necesaria contra un equipo de los Timberwolves que no se rindió.

“Este camino no es fácil, y no se supone que lo sea”, dijo Williams. “Estas experiencias nos harán mejores. En la recta final, obviamente, hay que saber el marcador, pero no podemos dejar que eso afecte el partido. Van a marcar. Son un equipo realmente bueno... Creo que en gran parte se debe a que simplemente perseveramos”.

Si bien Gilgeous-Alexander ha acaparado la mayor parte de la atención del Thunder esta temporada, Williams ha acumulado discretamente elogios y ha sido clave en su récord de 68-14 en la temporada regular, el mejor de la liga. Williams fue nombrado All-Star por primera vez, y posteriormente fue seleccionado para el tercer equipo All-NBA y el segundo equipo All-Defense.

No todo ha sido color de rosa para Williams en los playoffs: tuvo algunos problemas contra Denver en las semifinales de la Conferencia Oeste y solo anotó 13 puntos en la aplastante derrota del tercer partido ante Minnesota el sábado. Pero el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, afirmó que Williams, de 24 años, sigue mejorando gracias a su enfoque adecuado para el juego. Promedia 23 puntos con un 49% de acierto en tiros de campo y un 50% en triples en la serie.

“Lo que me impresiona de él es su capacidad para aprender de sus experiencias con gran rapidez”, dijo Daigneault. “Tuvo algunos partidos en la serie contra Denver en los que no estuvo muy bien ofensivamente. Simplemente lo ve con mucha intención y mejora”.

Mientras que el crecimiento de algunos jugadores se puede medir año a año, Williams aparentemente da pasos a diario.

"Creo que su permanencia y su crecimiento partido a partido son emocionantes", dijo Daigneault. "Aún es un jugador joven, a pesar de lo bueno que es".

Williams ayudó al Thunder a remontar un partido contra unos Timberwolves que hicieron muchas cosas bien. Los Wolves acertaron el 51.2% de sus tiros y encestaron 18 triples en el quinto partido. Antes del partido del lunes, los equipos con un 50% o más de acierto en tiros de campo y 18 o más triples tenían un récord de 55-0 en los playoffs.

Randle no fue el responsable de la explosión de la pelota. Tras anotar 28 puntos en el primer partido y 24 en el tercero, anotó cinco puntos con 1 de 7 en tiros de campo y perdió cinco balones en el cuarto partido.

También tuvo un fracaso de 2 de 11, con seis puntos, en una derrota en el Juego 2.

"Tengo que encontrar la manera de ponerme en una posición más agresiva, en lugar de quedarme parado, observando o intentando romper el cristal", dijo. "O simplemente puedo encontrar otras cositas que hacer".