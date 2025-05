Aldo Leschhorn fue el rostro del baloncesto del Club Naco

Los que no pudieron disfrutar de la época dorada del baloncesto nacional se perdieron de ver al que, probablemente, con mayor hidalguía lo jugó.

Cuando el tiempo ha puesto a un lado las pasiones, hasta los rivales lo han reconocido no sólo como un caballero que soportó estoicamente los gritos en contra, sino como un ancla importante en el éxito del Club Naco.

Se trata del ex centro del equipo superior del emblemático club, Aldo Leschhorn, el integro, educado, respetuoso, disciplinado, solidario, sencillo, modesto y gran compañero, cualidades por las que aún se le considera “El Caballero del Baloncesto”.

Por su inmaculada trayectoria que también exhibió como miembro de la selección nacional en siete ocasiones (entre 1973 y 1982), la Junta Directiva de esa institución considera que es el socio que mejor lo representa porque fomenta los valores que promueve.

"Nuestra sociedad tiene que valorar a sus ciudadanos correctos que son iconos y referentes en el deporte”, destacó el presidente del Club Deportivo Naco, el inmortal del Deporte, Mario Álvarez Soto, durante un acto en el que la entidad mostró la importancia que le confiere al deporte y los logros alcanzados por sus atletas, en los cuales invierte 41 millones de pesos anualmente, sin contar los destinados en remozamiento y/o construcciones de nuevas instalaciones.

Miguel Then, segundo vicepresidente del Club Naco, coloca el pin al "Caballero del Baloncesto". Observa Álvarez Soto.

“Queremos entregarle un pin, como socio honorífico del club y un bonito regalo de unos gemelos de vestir para que los lleve de recuerdo”, dijo Alvarez Soto al deportista de 6´6 de estatura y 69 años de edad.

La entrega del pin estuvo a cargo del segundo vicepresidente del club, Miguel Then, mientras que el otro presente Aldo lo recibió de manos de Luis Brea, vice-tesorero.

Al hacer uso de la palabra, con su habitual serenidad, el ex rebotero dijo que Naco aún conserva los valores que debe tener cada ser humano y la práctica deportiva, "y eso me hace sentir más orgulloso de ser un naqueño puro, gracias a la directiva y a mi amigo, Mario Alvarez Soto, por esto"

El "Caballero del Deporte", quien desde hace años incursionó en el ciclismo como una actividad preventiva de salud, agradeció el homenaje y dijo que lo aceptaba con humildad porque esa es su casa desde que tenía 10 años.

"Grillo" Vargas conversa animadamente con Aldo, a quien considera un padre.

Otras reacciones

En una breve participación, el inmortal del deporte y de la Plaza de Inmortales, José- Grillo- Vargas, tuvo elogiosas palabras para Leschhorn, de quien dijo que fue el que le dio la bienvenida cuando en 1980 Eduardo Gómez, otro gran naqueño, lo trajo de La Romana para integrarse al conjunto superior del Naco.

“Años después, me cambiaron al Club San Lázaro y en un juego entre los dos clubes, sin querer le di un codazo a Aldo en un movimiento y le corté; solté la bola y lo socorrí para pedirles disculpas y éste me respondió que ´eso era parte del deporte´”, recordó Vargas.

“Para mí Aldo Leschhorn es la representación del caballero en la cancha. Fue un jugador que primero estaba su formación educativa y el respeto. Su agresividad fue con el balón, nunca un tipo de pleitos. Siempre fue subestimado por una razón muy sencilla: era de un club que no era de los barrios”, consideró, en tanto, Andrés Van Der Horts, uno de los fundadores del torneo distrital.

“Sin duda alguna, representó para el Club Naco un estandarte en el baloncesto superior. Fue un jugador incomprendido porque mucha gente no valoraba el trabajo que hacía dentro de la cancha, que era precisamente ocuparse de los hombres grandes de los demás equipos y el que se ocupaba de tomar los rebotes. Su impacto la gente no lo apreciaba porque aprecia al que defiende”, manifestó, a su vez, el ex jugador y Licenciado en Derecho, Jorge Suncar. y quien como Aldo pasó con buenas calificaciones en las aulas universitarias.

Inventario

El director de Deportes del Club Naco, Manuel Díaz Coronado, dio a conocer el trabajo que en los últimos años viene realizando la directiva con un gran apoyo a trabajos de infraestructura física, el respaldo al deporte y a la parte institucional.

"En el deporte el año pasado se invirtieron 41 millones de pesos en los 17 deportes, donde se albergan más de 1,700 socios-atletas, además de las ligas máster, en ambas ramas", dijo Coronado.

Afirmó que el Club Naco conjuga el deporte y la educación. "Varios atletas ya estudian en Estados Unidos y otros países becados por su trascendencia en el deporte", agregó.