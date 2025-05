Stevens dice que habrá una pausa antes de afrontar una monumental temporada baja de los Celtics

Para Brad Stevens las 72 horas desde que los Celtics de Boston quedaron eliminados de los playoffs han sido un torbellino de emociones, conversaciones y falta de sueño.

El presidente de operaciones del equipo es plenamente consciente de los cuestionamientos hacia él y la directiva, ya que los Celtics se embarcarán en una temporada baja que estará llena de desafíos tanto esperados como inesperados.

También quiere dejar claro que no planean apresurar ninguna de las decisiones que se avecinan para la franquicia.

“Sé que habrá muchas preguntas sobre lo que sigue. Al final del día, creo que todo estará impulsado por lo mismo que siempre nos ha impulsado, y eso es '¿Cómo nos ponemos en la mezcla para competir por campeonatos de la mejor manera?’, expresó Stevens durante su conferencia de prensa de fin de temporada el lunes. “Creo que eso se aclarará más a medida que tomemos un respiro profundo y durmamos un poco más de lo que hemos dormido las últimas tres noches”.

Esas tres noches sin dormir han incluido aceptar que ya no son los campeones defensores, el devastador desgarro en el tendón de Aquiles de Jayson Tatum y la rehabilitación inminente que ocupará la mayor parte de la próxima temporada. También están las decisiones de nómina y los posibles movimientos de plantilla que afectarán cuán competitivos serán los Celtics en el futuro inmediato.

La nómina de Boston parece que será de 225 millones de dólares la próxima temporada y seguramente tendrán que pagar casi 280 millones de dólares de impuestos de lujos. Los 500 millones de dólares representarían un récord para la NBA bajo el actual Acuerdo Colectivo de Trabajo altamente restrictivo.

No está claro si los nuevos dueños querrán seguir pagando esas fuertes penalizaciones después de que en marzo acordaron pagar 6.100 millones de dólares por el equipo.

“La meta es tener un contendiente al campeonato, ¿verdad? Así que tienes que hacer lo mejor para darte la mejor oportunidad de lograrlo cuando puedas hacerlo”, añadió Stevens. “Y entonces, solo tenemos que decidir cuán factible es eso en cualquier año dado y asegurarnos de que estamos tomando las decisiones en consecuencia”.

Stevens no quiso dar detalles sobre lo que implicará ese proceso, diciendo que tendrá más que decir al respecto alrededor del draft de la NBA. Pero reconoció que posiblemente las ventanas de campeonato se están volviendo más pequeñas debido al actual contrato colectivo.

“Esa es una buena pregunta. No lo sé”, dijo Stevens. “Creo que ciertamente es más desafiante en ciertas circunstancias, seguro”.

También dejó claro que factores como la lesión de Jaylen Brown, que Stevens confirmó es un desgarro parcial de menisco en su rodilla derecha, o el “síndrome post-virus” ayudaron a que Boston se convirtiera en el sexto campeón defensor consecutivo en salir en la segunda ronda la temporada siguiente.

“Preferiría hablar sobre el CBA y toda esa basura. La realidad es que perdimos los dos primeros juegos (contra Nueva York), y por eso nos pusimos en una situación difícil. ... Eso no es culpa de una sola persona. No es por malicia. No es por una mala decisión. No es mala suerte"; bromeó y añadió que espera que las ausencias de Brown y Porzingis no sean largas.