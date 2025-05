Los Celtics tienen un futuro incierto con la lesión de Tatum y una gran nómina

Los Celtics de Boston comenzaron esta temporada con la esperanza de poner fin a la sequía de seis temporadas de la NBA sin un campeón repetido.

Con una plantilla en su mayoría inalterada liderada por los All-Stars Jayson Tatum y Jaylen Brown, parecían un equipo preparado para hacerlo después de pasar la temporada regular y registrar su segunda temporada consecutiva de 60 victorias mientras ganaban el sembrado No. 2 en la Conferencia Este.

Pero todo salió a la superficie en la postemporada, cimentada por la derrota de Boston por 4-2 en las semifinales de conferencia ante un equipo de los New York Knicks al que había dominado previamente esta temporada. Los Celtics son ahora el sexto campeón consecutivo de la NBA que no logra pasar de la segunda ronda la temporada siguiente.

Tan doloroso como ser destronado ante los campeones de la NBA fue la devastadora lesión del tendón de Aquiles de Tatum al final del Juego 4, que lo marginó de los últimos dos juegos de la serie. El jugador de 27 años ahora se enfrenta a un proceso de rehabilitación que lo dejará fuera de juego durante la mayor parte, si no toda, la próxima temporada.

No solo ensombreció el resto de la serie de Nueva York, sino que ha sumido en la incertidumbre el futuro de los Celtics de cara a la temporada baja. Ese sentimiento estaba claramente en la mente de Brown después de su eliminación, mientras intentaba ofrecer a los fanáticos de Boston algo de esperanza.

"Este viaje no es el final. No es el final para mí. Espero volver más fuerte. Simplemente tomas esto con la barbilla en alto", dijo Brown. "Lo sé, Boston, se ve sombrío en este momento, obviamente con JT fuera y nosotros terminando el año, pero hay mucho que esperar. Quiero que la ciudad se sienta emocionada por eso. Este no es el final".

Pero puede que no sea tan sencillo.

La nómina de Boston esta temporada lo colocó por encima del tope salarial y los convertirá en un equipo de lujo por tercera temporada consecutiva. Esto significa que se les aplicará una multa de "impuesto de repetición" por superar el umbral del tope salarial en tres de las cuatro temporadas.

Con la nómina para la próxima temporada en camino de rondar los 225 millones de dólares, la factura fiscal del próximo año sería de casi 280 millones de dólares. El precio total combinado de 500 millones de dólares sería un récord de la liga.

No está claro si los propietarios entrantes del equipo querrán seguir pagando esas fuertes multas para mantener la plantilla actual después de acordar una compra en marzo que se espera tenga un precio final de un mínimo de 6.100 millones de dólares.

Podría significar apretarse el cinturón de alguna manera esta temporada baja con 11 jugadores actualmente bajo contrato.

Tatum firmó un contrato de cinco años y 314 millones de dólares, un récord de la NBA, en julio pasado, que comenzará la próxima temporada y le pagará 54 millones de dólares. Brown está jugando bajo un contrato de cinco años y $304 millones que entró en vigor esta temporada. Ganará 53 millones de dólares la próxima temporada. Le siguen Jrue Holiday (32 millones de dólares), Kristaps Porzingis (30 millones de dólares), Derrick White (28 millones de dólares) y Sam Hauser (10 millones de dólares).

De los nueve mejores jugadores de la rotación esta temporada, solo el veterano Al Horford y Luke Kornet son agentes libres.

Pero hay preocupaciones más allá de las financieras.

La salud de Porzingis también estará en el centro de atención después de que se vio obstaculizado durante la última parte de la temporada regular y los playoffs con una enfermedad viral persistente que lo debilitó y lo convirtió prácticamente en un factor indiferente contra los Knicks.