Luka Doncic: "Llego al mejor equipo del mundo"

Luka Doncic aseguró que estaba tan sorprendido como el resto del mundo del baloncesto cuando los Mavericks de Dallas lo traspasaron a los Lakers de Los Ángeles.

El astro esloveno empieza a asimilar el inesperado canje después de sus primeros dos días en Los Ángeles, y se expresó emocionado por un nuevo capítulo como compañero de LeBron James en su famoso nuevo equipo.

“Fue un gran shock”, dijo Doncic. “Fueron momentos difíciles para mí. Tuve que verificar si era el 1 de abril (Día de los Inocentes en Estados Unidos). ... (Pero ahora) llego a jugar en el club más grande del mundo, y estoy emocionado por este nuevo viaje”.

Doncic se incorporó el martes oficialmente a los Lakers, poco más de dos días después del impactante canje con los Mavericks.

Los Lakers intercambiaron a Anthony Davis y Max Christie en un acuerdo a tres bandas para adquirir a Doncic, quien ganó su primer título de máximo anotador la temporada pasada antes de llevar a los Mavericks a las Finales de la NBA. Doncic ha sido seleccionado cinco veces en el equipo All-NBA.

Estrellas con la edad y logros de Doncic casi nunca son traspasadas, pero Dallas decidió seguir adelante sin su baluarte de 25 años, y los Lakers aceptaron con entusiasmo. El traspaso sorprendió al mundo deportivo, dejando a muchos aficionados de los Mavericks furiosos, incluido el padre de Doncic, Sasa, quien dijo que su hijo “absolutamente no se merecía esto”.

Doncic reconoció que estaba atónito.

“Honestamente, fue difícil al principio”, dijo Doncic. “Ese primer día fue realmente duro. Sentí que estas últimas 48 horas fueron un mes. Emocionalmente, fue realmente duro, pero hoy fue mucho mejor. Estoy muy feliz de estar aquí por esta oportunidad. Esto son los Lakers. Es uno de los mejores clubes de la historia, así que estoy emocionado de estar aquí”.

El gerente general Rob Pelinka no ocultó su emoción por haber adquirido a Doncic cuando se reunieron con los medios en el complejo de entrenamiento de los Lakers.

“Tenemos a uno de los superestrellas más grandes del juego y un jugador internacional que viene a unirse a los Lakers”, dijo Pelinka. “Creo que va a ser algo increíblemente especial que la NBA y el baloncesto nunca han visto antes”.

Aunque James fue sorprendido por el acuerdo junto con el resto de la NBA, rápidamente llamó a Doncic para darle la bienvenida a los Lakers. Doncic a menudo ha descrito a James como su ídolo.

“Es como un sueño hecho realidad”, dijo Doncic. “Siempre lo admiré. Hay tantas cosas que puedo aprender de él, y estoy emocionado de aprender todo y poder jugar con él. Es una sensación increíble”.

Doncic no ha jugado desde Navidad debido a una distensión en la pantorrilla, pero se cree que está cerca de volver a la actividad. Los Lakers tienen cuatro partidos en el área de Los Ángeles en los próximos siete días, incluyendo un partido fuera de casa contra los Clippers el martes por la noche.

El mundo del baloncesto también estaba desconcertado por lo callados que los Lakers y los Mavericks mantuvieron las conversaciones. Pelinka claramente se enorgullecía de mantener a raya estas negociaciones, que comenzaron en una cafetería con el gerente general de Dallas, Nico Harrison, un viejo amigo.

Algunos de los nombres más importantes de la liga, nombres que, como Doncic, generalmente se considerarían intocables en los intercambios, han reaccionado con total incredulidad.

“Es un recordatorio de que solo hay unos pocos en esta liga que pueden irse a dormir con algún tipo de confianza de que todavía estarás allí”, dijo el escolta de Golden State, Stephen Curry. “Es una situación muy singular en todos los ámbitos”.

El escolta de Minnesota, Anthony Edwards, agregó: “Cambiaron probablemente al mejor anotador de la NBA a los 25 años. Y él no lo sabía. Hay mucho más que indagar para averiguar por qué fue canjeado. No lo cambias a los 25 años. Acaba de llegar a la final. Me siento mal por Luka”.

Los Lakers también adquirieron a Maxi Kleber y Markieff Morris en el traspaso con Dallas.

Ambos elogiaron la ética de trabajo y el liderazgo de Doncic, y ambos se rieron de la noción generalizada de que los Mavs estaban irremediablemente preocupados por la condición y la ética de trabajo de Doncic.

“Escucho cosas que no está en forma, pero si puedes ir a un juego de la NBA y obtener 30, 15 y 10 como si nada, entonces realmente no sé qué es la forma”, dijo Morris.

Morris regresa a los Lakers después de ganar un anillo de campeonato con el equipo en 2020. Dijo que los Mavs le informaron que había sido canjeado el sábado por la noche, pero no a dónde iba, se enteró de eso por televisión y redes sociales.

Kleber está en muletas después de someterse a una cirugía en su pie derecho fracturado. El veterano alemán, mejor conocido en Los Ángeles por anotar un triple particularmente espectacular sobre la bocina para vencer a los Lakers en marzo de 2023, dice que será reevaluado en ocho semanas, con la esperanza de que pueda regresar alrededor de la postemporada.

“No sé si un tipo como Luka necesita motivación extra, porque lo he visto trabajar y lo competitivo que es a lo largo de los años”, dijo Kleber. “Creo que él ya era ese tipo de persona antes. Pero si quieres añadirle algo, seguro que será competitivo”.