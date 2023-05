Celtics y Nuggets buscan ventaja de 3-1 en serie sobre 76ers y Phoenix

James Harden demostró en el Juego 1 que aún podría ser tan bueno como lo fue en su mejor momento. The Beard, en general, en estos días no es tan bueno como lo fue una vez en sus días felices con Houston.

Los grandes juegos de postemporada ocasionales de Harden para los 76ers, como los 45 puntos que anotó contra Boston en la victoria del Juego 1, ahora vienen con consecuencias inmediatas.

Como el Juego 2 , cuando Harden disparó 2 de 14 en una derrota.

O el Juego 3 , cuando Harden acertó 3 de 14 tiros para 16 puntos en, sí, otra derrota.

Para aquellos que llevan la cuenta en casa, los 5 de 28 tiros de Harden en los últimos dos juegos son los peores para él en cualquier lapso de dos juegos en su carrera, que incluye la temporada regular o los playoffs, en los que ha intentado al menos 20 tiros.

No es de extrañar que los Celtics tengan una ventaja de 2-1 en las semifinales de la Conferencia Este antes del Juego 4 del domingo en Filadelfia. Tampoco es de extrañar por qué se han vuelto más fuertes los rumores de que Harden quiere terminar su carrera con los Rockets. Pierde el Juego 4, y podría ser el último en Filadelfia para Harden, y con más juegos como los dos últimos, ¿estarían los Sixers realmente tan aplastados por verlo partir?

Harden descartó las preocupaciones sobre su juego, especialmente su extraña tendencia en el Juego 3 de transmitir miradas abiertas.

"Soy bastante bueno con los instintos de baloncesto", dijo Harden. “Sé cuándo anotar. Sé cuándo pasar, así que estoy bastante seguro de que gran parte de ella fue la jugada correcta”.

Harden tomó un supuesto descuento (optar por salirse de un acuerdo de $47.4 millones esta temporada para firmar una extensión más favorable al equipo) para perseguir un campeonato con el MVP reinante Joel Embiid y los Sixers. El 10 veces All-Star tiene una opción de jugador de $35.6 millones para la temporada 2023-24 y probablemente la rechazará y buscará más riquezas en otro mercado.

Tal vez las circunstancias cambien si los 76ers superan a Boston y hacen una carrera profunda.

“Depende de él encontrar la mejor manera de ayudarnos”, dijo Embiid. "Él está bien. A veces los haces y a veces los extrañas. Hizo muchos tiros en el Juego 1. Los últimos juegos no han entrado. Confío en él para seguir diciéndole que sea agresivo y siga disparando”.

Pero la historia está en contra de Filadelfia. No solo la historia de la NBA: los equipos que ganan el Juego 3 cuando una serie de playoffs está empatada 1-1 ganan la serie el 73% de las veces, sino también la historia de la rivalidad. Los Celtics eliminaron a los 76ers en los playoffs de 2020, 2018, 2012, 2002 y 1985. Los Sixers no han vencido a los Celtics en los playoffs desde 1982, un año antes de que los Sixers ganaran su último campeonato de la NBA.

Kevin Durant, excompañero de equipo de Harden durante una mala racha en Brooklyn, anotó 39 puntos y los Phoenix Suns vencieron a los Denver Nuggets 121-114 para reducir la ventaja de Denver a 2-1 en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Devin Booker anotó 47 puntos, lanzando 20 de 25 desde el campo, incluidos 5 de 8 desde el rango de 3 puntos, para mantener a los Suns con vida de cara al Juego 4 del domingo en Phoenix.

Los 76ers están en problemas. Embiid todavía está dolorido, Harden está luchando y los Celtics claramente tienen el número de Philly. Los Celtics terminaron 3-1 contra los 76ers en la temporada regular y parecen estar listos para repetir la hazaña en los playoffs. Ni siquiera el remanente emocional de la ceremonia de MVP de Embiid ayudó a los Sixers, ya que rápidamente se quedaron atrás por 10 y nunca tuvieron el jugo para recuperarse por completo.

Jayson Tatum. Observó la ceremonia de Embiid desde el vestuario y dijo que "realmente me preparó para jugar". Anotó 27 puntos, el máximo del equipo, después de que se limitó a solo siete puntos en el Juego 2. Tatum anotó ocho puntos solo 4 minutos después del Juego 3. Si continúa jugando como lo hizo en el Juego 3, mientras su compañero de equipo Jaylen Brown continúa arenga Harden: podría ser otro gran día para Boston.

Grant Williams dijo que todavía le dolía recibir una patada accidental de Embiid en la nuca. Embiid aún no está al 100%, ya que juega con un esguince en la rodilla derecha.

Los 76ers tomaron la ventaja inicial con una victoria en el Juego 1 en Boston que les valió la ventaja de jugar en casa. Lo devolvieron en dos derrotas consecutivas en las que en su mayoría se vieron mal contra los Celtics.

Mientras que los Suns ganaron su primer juego de la serie en el Juego 3 gracias a otro gran esfuerzo de Devin Booker, quien anotó 47 puntos en 20 de 25 tiros. Kevin Durant agregó 39. Probablemente necesitarán un esfuerzo similar para ganar el Juego 4, considerando que se espera que el armador 12 veces All-Star, Chris Paul, esté fuera una vez más con una distensión en la ingle.

El enfrentamiento Jokic-Ayton. La estrella de Denver, Nikola Jokic, tuvo otro gran juego en el Juego 3 con 30 puntos, 17 asistencias y 17 rebotes. Por otro lado, Ayton posiblemente tuvo el peor juego de su carrera en los playoffs con solo cuatro puntos y nueve rebotes en 26 minutos. Ayton fue tan ineficaz que la ex selección general No. 1 fue enviada a la banca a favor de Jock Landale en el último cuarto. Los Suns aún ganaron, pero esa es una tendencia que probablemente no pueda continuar si Phoenix va a ganar la serie.