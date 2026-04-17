Don Quirilio Vilorio: memoria viva del automovilismo clásico dominicano
En cada país existen figuras que, sin proponérselo, terminan convirtiéndose en guardianes de una pasión. En la República Dominicana, uno de esos nombres es Don Quirilio Vilorio, referencia obligada cuando se habla de autos clásicos, historia automotriz y amor genuino por los vehículos que marcaron generaciones.
Hablar con Don Quirilio es recorrer décadas de recuerdos sobre ruedas. Su voz transmite experiencia, pero también entusiasmo intacto. Pertenece a ese grupo de hombres que entienden que un automóvil clásico no se limita a metal, pintura o mecánica.
Para ellos, cada vehículo representa una época, una familia, una anécdota y una manera de vivir. En tiempos donde la velocidad de la tecnología parece borrar todo con rapidez, Don Quirilio defiende el valor de conservar. Su mirada sobre los autos clásicos va más allá del coleccionismo.
Se trata de proteger piezas que cuentan cómo evolucionó el diseño, cómo cambiaron las ciudades y cómo distintas generaciones se relacionaron con la movilidad y el progreso. Su trayectoria lo ha convertido en un punto de encuentro entre veteranos apasionados y jóvenes curiosos.
Muchos encuentran en sus relatos una puerta abierta hacia un mundo donde los detalles importaban: la elegancia de las líneas, la nobleza de los motores, el sonido particular de cada marca y el orgullo de mantener una máquina en condiciones originales. También representa una actitud ante la vida.
Paciencia para restaurar, disciplina para conservar y humildad para compartir conocimientos. Esos valores explican por qué figuras como Don Quirilio generan tanto respeto dentro y fuera de los círculos automotrices.
En cada exposición, reunión o conversación informal, siempre deja una enseñanza. Nos recuerda que preservar un clásico no es mirar al pasado con nostalgia vacía, sino reconocer aquello que merece seguir vivo en el presente. Los autos clásicos unen familias, despiertan memorias y crean nuevas amistades entre personas que quizá nunca se habrían conocido.
La cultura automotriz dominicana necesita más protagonistas como él. Personas capaces de tender puentes entre generaciones y de inspirar a quienes comienzan a interesarse por este universo fascinante.
Don Quirilio Vilorio no solo cuida automóviles. Cuida historias, tradiciones y emociones. Por eso su nombre ya forma parte del patrimonio sentimental del automovilismo clásico nacional.