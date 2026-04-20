Mike Trout exhibe su poder, el problema es ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el campo?

La racha de jonrones de Mike Trout en Nueva York esta semana fue otra muestra más de la capacidad de bateo del jardinero en abril.

Son los meses que quedan los que han supuesto un problema últimamente.

Ahora con 34 años, Trout lleva seis temporadas sin ganar el premio MVP en 2019. Su último año realmente excelente fue en 2022, cuando conectó 40 jonrones. La temporada pasada fue solo la segunda vez desde 2019 que jugó más de 82 partidos, pero su promedio de bateo fue de apenas .232, con un OPS inferior a .800.

Su promedio de bateo se mantiene prácticamente igual esta temporada, pero con siete jonrones en 22 partidos, Trout vuelve a lucir como una fuerza ofensiva, aunque sin la contribución en las bases que tenía al principio de su carrera. Conectó cinco jonrones cuando los Angelinos de Los Ángeles dividieron honores en una serie de cuatro partidos contra los Yankees.

El problema es que esto ya ha sucedido antes. El año pasado bateó nueve jonrones en abril antes de entrar en la lista de lesionados a principios de mayo por una lesión en la rodilla. En 2024, bateó nueve jonrones en abril, pero se rompió el menisco antes de que terminara el mes y no volvió a jugar. En 2023, su OPS de abril superó los 1.000. Terminó jugando apenas la mitad de la temporada.

Trout llegó a los entrenamientos de primavera este año con la esperanza de volver al jardín central después de haber jugado la mayor parte de la temporada pasada en el jardín derecho o como bateador designado. Dijo que jugar en el jardín central sería, de hecho, menos exigente para su cuerpo .

Hasta ahora, ha sido titular en 20 de sus 22 partidos como jardinero central bajo la dirección del nuevo mánager Kurt Suzuki. La teoría de Trout se está poniendo a prueba. Si sigue sano y bateando bien el mes que viene por estas fechas, los Angels podrán empezar a preguntarse si Trout está a punto de experimentar un resurgimiento en la recta final de su carrera.

Hora de preguntas y respuestas

Trout es uno de los cuatro jugadores que han ganado tres premios MVP antes de cumplir los 30 años. ¿Quiénes son los otros?

(Pista: Uno de ellos ha sido compañero de equipo de Trout).

Cinco por encima de .500

Los cinco equipos de la División Central de la Liga Nacional tienen récords positivos. Los Cachorros de Chicago tienen la tercera mejor diferencia de carreras en el béisbol, y Pittsburgh ocupa el quinto lugar. Mientras tanto, Cincinnati y San Luis han ganado los partidos más reñidos. Los Rojos tienen un récord de 6-0 en juegos que se decidieron por una carrera. Los Cardenales tienen un récord de 5-0, y también de 5-0 en entradas extra.

Tanto los Cubs como los Cardinals acumulan rachas de cinco victorias consecutivas.

Mientras tanto, todos los equipos de la División Oeste de la Liga Americana tienen un récord igual o inferior al .500.

Actuación de la semana

Byron Buxton bateó de 4-5 con dos jonrones y cuatro carreras anotadas para ayudar a los Minnesota Twins a lograr una victoria de 6-0 sobre Boston el martes por la noche.

Buxton no ha tenido un buen comienzo al bate este año. La mitad de sus carreras impulsadas en la temporada se produjeron el martes. Sin embargo, los Twins tienen un récord de .500 después de haber perdido 92 juegos el año pasado.

Regreso de la semana

El miércoles por la noche, en la parte baja de la novena entrada, los Padres de San Diego perdían por cuatro carreras, pero anotaron cinco para vencer a Seattle por 7-6.

El marcador seguía 6-3 con dos outs, pero Luis Campusano y Ramón Laureano conectaron sencillos productores de carreras, y luego Jackson Merrill impulsó dos carreras con un doble para ganar el partido. Fue la primera vez desde 2019 que los Padres ganaron después de entrar a la novena entrada perdiendo por al menos cuatro carreras. La probabilidad de victoria de Seattle alcanzó su punto máximo en el 98.7% en la novena entrada, según Baseball Savant .

Esa fue la séptima victoria consecutiva de San Diego. La racha llegó a ocho, y los Padres ahora están a medio juego de los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.