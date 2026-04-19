Lionel Messi marca un doblete en la victoria del Inter 3-2 sobre Colorado Rapids

Lionel Messi estampó un doblete, el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame marcó por segundo partido consecutivo y el Inter Miami venció el sábado 3-2 a los Colorado Rapids para ampliar a siete partidos su racha sin perder.

Messi, quien abrió el marcador al convertir un penal a los 13 minutos, anotó el gol de la ventaja definitiva a los 79. Colorado perdió el balón a la mitad de cancha, el crack argentino recortó cerca de la esquina derecha del área y sacó un disparo ascendente que se coló entre dos defensores y entró pegado al segundo palo.

“Tenemos al mejor jugador de la historia, alguien que cambia por completo el impulso de los partidos”, dijo Guillermo Hoyos, el argentino que durante la semana asumió como técnico de Miami. “Se frota la lámpara y sale ese gol que sólo lo puede hacer él”.

Hoyos relevó a su compatriota Javier Mascherano, quien el martes anunció su salida por “razones personales”. Fue una decisión sorprendente, apenas cuatro meses después de conducir al club a su primer campeonato de la MLS.

La alineación titular de Miami fue casi la misma de las últimas fechas. Berterame fue titular en lugar del lesionado Tadeo Allende.

“El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha”, dijo Hoyos sobre Messi. “Nosotros somos guías”.

Messi suma siete goles esta temporada, empatado con Sam Surridge y Petar Musa como la mayor cantidad en la MLS.

La cita convocó a 75.824 espectadores al estadio Empower Field en Mile High, la segunda mayor asistencia en un partido de la MLS. También fue el partido con mayor cantidad de público de los Rapids, club que celebra sus 30 años de existencia en la liga estadounidense.

El record de asistencia en la MLS corresponde al duelo LA Galaxy-LAFC realizado el 4 de julio de 2023 en el Rose Bowl, y que congregó a 82.110 espectadores.

Miami no ha perdido desde una derrota 3-0 ante LAFC en el partido inaugural de la temporada.

A Yannick Bright le mostraron una tarjeta roja directa a los 87 y Miami jugó con un hombre menos el resto del encuentro.

Los Rapids habían ganado dos partidos seguidos y tres de sus últimos cuatro.

Josh Atencio le cometió un penal a Bright y Messi convirtió desde los once pasos para abrir el marcador.

Mateo Silvetti envió un centro bombeado al segundo palo para que Berterame rematara para el 2-0 en el quinto minuto del tiempo añadido del primer tiempo.

Berterame fue titular por primera vez en su carrera y venía de anotar su primer gol en la MLS en el partido anterior, un empate 2-2 contra los New York Red Bulls.

Rafael Navarro anotó a 58 para los Rapids. El delantero brasileño de 26 años marcó dos goles en una victoria 6-2 sobre Houston en su partido anterior y suma seis goles esta temporada.

Darren Yapi suplió a Hamzat Ojediran e instantes después, anotó de contragolpe para poner el 2-2 a los 62.