Los Gigantes mantienen su invicto, Cañeros logran su primer triunfo en la LNB

El refuerzo Charlie Brown Jr lideró el ataque en la victoria de los Gigantes de San Francisco 104 por 90 ante los Titanes del Sur en partido de la ronda regular celebrado este domingo en el Techado Mario Ortega de esta ciudad correspondiente a la Súper Liga LNB.

Con el triunfo, los Gigantes igualaron en la primera posición, con marca de 3-0, conjuntamente con los Metros de Santiago, mientras que los Titanes figuran con 1-2, en el sexto lugar de la tabla.

Los gigantes entraron al último cuarto con ventaja de cinco puntos y una corrida 6-0 en los primeros minutos permitió que retomara la ventaja de doble dígito que no perdieron más.

Brown Jr anotó 33 puntos y atrapó ocho rebotes por los Gigantes, que también contaron con el aporte de BJ Fitzgerald, con 21 tantos, cuatro rebotes, cinco asistencias y seis robos de balón; Jordan Davis terminó con 22 unidades, siete rebotes y siete asistencias, mientras que Luismal Ferreiras agregó 11 tantos con ocho balones recuperados.

Por los Titanes, Shawn Williams anotó 20 puntos, seguido por Jhonatan Araujo, con 15 tantos y nueve rebotes, mientras que Xavier Reyes y Jonathan Augustin agregaron 13 cada uno, y Brandon Spearman terminó con 12 tantos.

Los parciales terminaron 30-26, 28-21, 22-28 y 24-15 a favor de los Gigantes, que tiraron para un 58 por ciento de campo (42 de 72), contra un 40 por ciento de los Titanes (29 de 73), y dominaron los rebotes 42-36, así como 23-20 las asistencias.

Los Titates acortaron distancia en el tercer período, el cual terminaron arriba 28-22 para colocar el partido 75-80, pero al iniciar el último cuarto, los locales arrancaron con un 4-0 para aumentar a nueve la distancia (84-75).

Los Gigantes ganaron la primera mitad 58-47 con una gran ofensiva y controlando a los Titanes, que están confrontando dificultad en su sistema de juego tras la falta de tres de sus jugadores estelares.

Los locales dominaron el primer tiempo 30-26, así como el segundo parcial 28-21 para sacar una ventaja de 11 puntos al concluir la primera mitad.

Cañeros ganan primero

Rafail Lanaras fue la punta de lanza para que los Cañeros del Este dispusieran 82-71 sobre los Reales de La Vega este domingo, en un encuentro de La Súper Liga de la LNB celebrado este domingo en el Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Lanaras ayudó a los Cañeros (1-2) a ganar su primer partido con una actuación de 18 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes, 1 robo y 1 bloqueo, lanzando además de 10-7 desde el campo. Suero aportó 17 unidades y se robó 3 balones, mientras que Brayan Martínez y Christian Caldwell agregaron 13 en anotación cada uno.

Por los Reales (1-2), Malachi Richardson encabezó a todos los anotadores con 21 tantos, logrando también 3 rebotes y 2 balones robados. Alanzo Frink añadió 11 puntos y Darius McNeil 8.

La defensa de los Cañeros fue determinante, ya que provocaron 19 balones perdidos a los veganos.

Un ataque de larga distancia representó la sentencia a favor de los Cañeros. Triples consecutivos de Suero (2) y Logic pusieron el juego 78-66, restando 3:08 del último período. Dos de esos tiros fueron asistidos por Lanaras. Con 2:25, Martínez hizo un donqueo que alejó 80-66 a los ganadores, quienes de ahí en adelante no tuvieron ninguna complicación.

Martínez, además de los puntos, agregó 6 rebotes, 3 robos, 2 asistencias y 1 bloqueo a su buena participación.

Sin mucha oposición, los Cañeros dominaron 28-18 el primer cuarto, apoyados en 8 puntos de Suero, 7 de Lugic y 6 de Lanaras. Frink logró 7 unidades y Richardson 5 para sacar la cara por el equipo de La Vega, que perdió ocho balones en los primeros 10 minutos.

Con 3:10 del segundo cuarto, Lanaras anotó una bandeja que puso el juego 43-32. Los Reales reaccionaron y Anfernee Acevedo anotó dos cerca del aro, acercando a los Reales 38-44 con 1:38 en el reloj. Un tapeo de Martínez en el último segundo dejó la mitad 48-38.

Lanaras consiguió 14 puntos y 5 rebotes para comandar a los Cañeros al descanso, mientras que Lugic aportó 9 en anotación. Suero y Caldwell agregaron 8 unidades cada uno. Richardson fabricó 12 para los Reales, quienes también contaron con 9 de Frink.

En el tercer cuarto, dos tiradas libres de Frink con 2:40 por jugar acercaron 53-58 a los Reales, pero con 1:57 Suero, con la asistencia de Lanaras encestó una bandeja que alejó 62-53 a los Cañeros. Tras tres períodos, la pizarra marcó 64-56 a favor de los locales.

Los parciales concluyeron 28-18, 20-20, 16-18 y 18-15 para los del Este.

Ruíz honrado en el medio tiempo

En el medio tiempo, la franquicia de Cañeros del Este rindió tributo a Ramón Ruíz por sus grandes aportes a la franquicia. El número 6 que vistió con la franquicia naranja fue retirado y se unió a Andy Williams, a quien previamente le habían retirado su número 7.