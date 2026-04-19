Crisis declarada

Los Mets de Nueva York perdieron su juego seguido numero 11 este domingo, una derrota de 2 por 1 ante los Cubs en 10 entradas. Llegaron al noveno ganando 1 por 0 gracias a un pitcheo cerrado y jonrón de MJ Meléndez. En ese inning todo se desmoronó y terminaron con una nueva derrota.

Desde luego ya la crisis del equipo está declarada, y otra vez debe salir el dueño Steve Cohen a darle un voto de confianza a su manager Carlos Mendoza, venezolano, pero eso no durará mucho. Debe arreglar las cosas de una vez pues de lo contrario podrían enviarlo a un descanso prolongado.

¿Por qué han perdido tantos juegos corridos?. Porque no batean. En la parte colectiva su promedio está en un pobrísimo .226 para el puesto 23 de los 30 clubes de MLB, y tampoco dan jonrones pues solo han pegado 16, en el puesto 27.

El pitcheo colectivo tiene efectividad de 4.06, que no es tan mala, aunque están en el lugar 17 de los 30 equipos.

¿Cuál sería la solución inmediata? Que entre a juego Juan Soto, que está en lista de lesionados desde el 3 de abril, un poco máss de dos semanas. En su ausencia, el equipo ha tenido marca de 4-11.

¿ Por qué Soto es la clave inmediata? Porque le cambiaría el rostro a la alineación, él está en base en dos de cada cinco turnos (promedio de OBP por encima de .400 siempre), y también incide en la conducta de los demás y en el cuidado de los pitchers contrarios.

No sé si el puesto de bateo estará en peligro con solo 22 partidos de la temporada, él se llama Troy Snitker (hijo del ex manager de los Bravos de Atlanta Brian Snitker).. ¿ Y saben algo? Dice la página de los Mets que hay un dominicano llamado Rafael Fernández que es asistente del coach de bateo,. Es poco conocido aquí, pero el año pasado fue lanzador de prácticas del equipo. En su paso por las menores, Fernández fue jardinero.

Este martes los Mets, con 7-15, reciben a Minnesota, (11-11), y si finalmente regresa Soto las cosas podrían empezar a cambiar. El fuego está encendido y necesita de bomberos.

BARRIDA: El otro equipo de Nueva York, los Yanquis, comieron gratis durante el fin de semana pues la gente de Kansas City pagó todo. Le dieron barrida de 3, y este domingo hubo una blanqueada de 7 por 0 con gran pitcheo del zurdo Ryan Weathers, quien dominó 7.1 innings de 5 hits y 8 ponchados.. De otro lado, Aaron Judge pegó su 9no. Jonrón del año y Ben Rice su 8vo, en una actuación combinada explosiva.

También la saco Trent Grisham, el tercero. Los Yanquis dominan la División Este con 13-9, medio por encima de Tampa con 12-9.. Kansas City, con 7-15, ha perdido 7 seguidos.

RECORDS: El japonés Shohei Ohtani pegó un doble en una derrota de los Dodgers 9-6 ante Colorado Rockies.. La noticia sobre Ohtani es que tiene 51 juegos seguidos embasándose en una racha que data desde el 24 de agosto 2025… El record del equipo lo tiene Duke Snider, de 58, logrados en 1954, y en segundo lugar Shawn Green, con 53 en el año 2000.

En su ofensiva de este año, Ohtani tiene 5 jonrones y 11 empujadas, OBP de .396 y OPS en .915… Luego de su derrota de ayer, los Dodgers tienen 15-6, solo medio juego por encima de los Padres de San Diego (15-7).

DOMINIO: ¿Recuerdan a Mason Miller, el derecho de San Diego que hizo el último cero a Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol?. El hombre sigue dominando en forma absoluta esta campaña y lo hizo de nuevo este domingo cuando San Diego venció 2 por 1 ante los Angelinos.

Resulta que Miller , que cerró ayer con 2 ponches, tiene ahora 11 apariciones y no ha permitido carreras en 11.1 innings, con 27 ponchados.

También tiene un arrastre desde el año pasado, desde el 5 de agosto, y suma 32.2 entradas en cero . Este año, además, ha enfrentado 38 bateadores y solo 4 han ido a la base, 2 por transferencias, 2 por sencillos. El hombre, que la tira a 100 millas , fue tremenda adquisición para los Padres.

DEBUTANTE: Este fin de semana debutó el lanzador Wilbert Dotel, el numero 965, pitcher de los Piratas. En un inning permitió una carrera, jonrón de Junior Caminero. .. Antes, el sábado, había debutado Félix Reyes, quien disparó jonrón en su primer turno, el número 15 entre los dominicanos, de acuerdo a nota de Luichy Sánchez. También, el número 22 entre los dominicanos en hacerlo en su primer juego.