El Cibao FC gana y es el campeón de la Liguilla

El onceno de Cibao fc derrotó este domingo tres goles por uno a los universitarios de OyM fc en el cierre de la jornada catorce de liguilla de la LDF. El partido fue realizado e el estadio de la PUCMM en Santiago.

La figura por los cibaeños fue el delantero Cesarin Ortiz, quien convirtió dos goles en el encuentro, al sesenta y tres y al sesenta y cinco. También anotó el central Julio Murillo al setenta y seis.

El autor del único gol de los omeyanos fue Julen Manterola al sesenta y dos.

Ahora Cibao cuenta con veintisiete puntos y aseguró el primer puesto en la liguilla y cerrar en casa la semifinal.

De su parte el onceno dorado de OyM se mantiene con seis unidades en el sexto puesto.

La jornada quince se realizará entre el viernes 24 y sábado 25 abril con los enfrentamientos de OyM contra Moca, Salcedo recibirá a Delfines y el club Atlético Pantoja será local ante Cibao fc