Dominicana queda en el cuarto lugar en el Centroamericanos de Tenis de Mesa

La representación de Puerto Rico se coronó campeón absoluto del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebró en el Palacio de ese deporte del Parque del Este.

Los boricuas acumularon un total de 1,080 puntos para levantar el trofeo de primer lugar general, mientras que el segundo puesto recayó sobre México, con 950 tantos, y el tercer peldaño se lo adjudicó el selectivo de Cuba, con 570 unidades.

La República Dominicana, que obtuvo una presea de plata y otra de bronce, se hizo del cuarto lugar, con 230 puntos, en tanto que el quinto puesto lo ocupó Guatemala, con 100 tantos.

El campeonato de Mayores es el segundo evento de la triple programación que se lleva a cabo en el Parque del Este. El primero fue el clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y el tercero, el torneo juvenil, que inicia este viernes y va hasta el 23 de este mes.

En equipo femenino, Puerto Rico ocupó se adueñó del oro al imponerse ante el selectivo de México, que logró la plata. El bronce fue compartido por Guatemala y Cuba, respectivamente.

En masculino, Puerto Rico también ganó el oro al derrotar a la República Dominicana, que se quedó con la presea de plata. México y Cuba se adueñaron de los dos metales de tercer lugar.

En dobles femeninos, Clío Barcenas y Arantza Cossio se coronaron campeones al vencer al dueto de Puerto Rico, integrado por Brianna Burgos y Alondra Rodríguez, mientras que los dos metales de bronce fueron para las parejas cubanas Rosalba Aguiar-Karla Pérez González y Daniela Fonseca-Estela Crespo.

El oro en dobles masculinos fue para la pareja mexicana Rogelio Castro-Marcos Madrid, que venció en la final a los boricuas Steven Moreno y Ángel Naranjo. Las parejas Jorge Campos-Andy Pereyra, de Cuba, y Enrique Ríos-Jabdiel Torres, se hicieron de sendas medallas de bronce.

La final de dobles mixtos fue ganada por Puerto Rico, con los atletas Steven Moreno y Brianna Burgos, que doblegaron a los mexicanos Marcos Madrid y Clío Barcenas. Los cubanos Jorge Campos y Daniela Fonseca, así como los mexicanos Rogelio Castro y Arantza Cossio, se alzaron con las medallas de bronce.

El oro en sencillo femenino lo ganó Clío Barcenas, de México, quien derrotó en la final a Estela Crespo, de Cuba. Edmarie León, de Puerto Rico, y la dominicana Eva Brito compartieron el bronce.

En masculino, el puertorriqueño Ángel Naranjo le ganó el duelo al mexicano Rogelio Castro. El bronce fue para Adrián Pérez, de Cuba, y Marcos Madrid, de México.