Los Metros en buen debut, derrotan de manera hólgada a los Titanes en la apertura de la LNB

Los Metros de Santiago presentaron buenas credenciales al obtener una holgada victoria 99 por 63 sobre los Titanes del Sur en partido del inicio de la Súper Liga LNB celebrado este martes en el Polideportivo de esta ciudad.

Desde los últimos cuatro minutos y dos segundos del segundo cuarto, los Metros ofrecieron cátedra en ambos lados de la cancha al firmar una corrida 16-0 y otra de 13-2 en los primeros 5:29 del tercer período.

Los Metros ganaron los parciales con anotación de 20-19, 26-10, 26-16 y 25-18, donde los 12 jugadores anotaron por lo menos un punto.

Los más destacados a la ofensiva por la causa ganadora fueron Adris de León, con 16 puntos; Florent Thamba, con 12 tantos y 15 rebotes; Brahian Méndez y Raimer Santana aportaron 13 cada uno; Anthony Fairley agregó 19 con 11 rebotes.

Por los Titanes, Shawn Williams anotó 16 puntos y Savier Reyes terminó con 14 tantos. Los locales tiraron para un 38 por ciento de campo (23 de 61 intentos), con 28 rebotes y 13 asistencias, mientras que los Metros lanzaron para un 55 por ciento (36 de 66), con 41 rebotes capturados.

Los Metros se fueron al descanso con una ventaja de 17 puntos (46-29) al conjugar varios aspectos del juego, principalmente en el segundo período, donde firmaron una corrida 17-0 en los últimos cuatro minutos del período.

El primer tiempo fue disputado, con ventaja de los Metros 20-19, pero en la segunda parte la actitud defensiva de la banca del equipo de Santiago limitó la ofensiva de los Titanes.