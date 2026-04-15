Emmanuel Omogbo anota un triple decisivo en la victoria de los Marineros sobre los Héroes de Moca

Un triple de Emmanuel Omogbo en el último segundo del último cuarto dio a los Marineros de Puerto Plata una victoria 89-86 sobre los Héroes de Moca, en la jornada de apertura de la temporada 2026 de La Súper Liga de la LNB celebrada en el Polideportivo Moca 85.

Los Héroes habían empatado la pizarra 86-86 con dos tiradas libres de John Clark Jr. faltando 21 segundos, dejando la última posesión a los Marineros. Omogbo, recibió completamente solo un pase de Reggie Hudson en el lateral izquierdo y sin problemas convirtió el tiro ganador.

Omogbo brilló 19 unidades y 10 rebotes para los Marineros (1-0), seguido por 18 puntos y 8 tableros de Richard Polanco. Andrés Fulgencio consiguió 14 unidades, Luis Morel 13 y Hudson 6 con 9 asistencias y 2 robos.

Por los Héroes (0-1), en su primer compromiso de su historia en la LNB y ante un gran público, Clark Jr. fue el mejor con 18 tantos, 7 capturas y 3 asistencias, Caleb Huffman también consiguió 18 en anotación, Robert Glenn agregó 12, Eloy Vargas 11 con 10 rebotes y Kevin Obanor 11 con igual número de tableros.

La primera anotación de Moca en el circuito de primera división llegó con 8:57 del primer cuarto, con una bandeja anotada por Valdez. Los locales se vieron arriba 18-7, tras una canasta de Clark Jr., restando 4:26, pero Feliz completó un rally de 7-0 para Puerto Plata, que se acercó 18-14 con 2:59. Moca ganó 26-22 el parcial.

En el segundo cuarto, Omogbo adelantó a los Marineros 33-32, con una canasta cerca del aro con 6:11 en el reloj. A falta de 2:19, un donqueo de Clark Jr. estremeció el Moca 85, dando ventaja de 43-39 a los locales. Omogbo volvió a anotar con 0:06 y la mitad quedó 48-47 para los puertoplateños.

Omogbo encestó 10 puntos, Morel 9 y Fulgencio 7 para encabezar el ataque de los Marineros. Huffman consiguió 14 unidades, Obanor 10 con 6 rebotes y Clark Jr. 7 para ser los mejores por los Héroes.

El juego continuó muy reñido en el tercer tiempo, en el cual no hubo una ventaja mayor a cuatro puntos. Los anfitriones lograron empatar 66-66 el marcador, cuando Clark anotó cerca del aro, con la asistencia de Kevin Núñez. Así quedó la pizarra tras 30 minutos de acción.

Los parciales concluyeron 22-26, 26-21, 18-19 y 23-20 para los Marineros.

Jornada de este miércoles

Gigantes Basketball Club visitará a los Leones de Santo Domingo a las 8:00 de la noche en el Club San Carlos, mientras que los Reales de La Vega recibirán a los Cañeros del Este en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, a las 8:30 de la noche.