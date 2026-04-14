El Thunder de Oklahoma y la ventaja de jugar como dueño de casa en los playoffs

Los Oklahoma City Thunder saben lo vital que puede ser la ventaja de jugar en casa para asegurar un campeonato.

El año pasado, los Thunder ganaron el séptimo partido en casa en las finales de la Conferencia Oeste contra Denver y el séptimo partido de las Finales de la NBA también en casa contra Indiana para alzarse con el título. Se adjudicaron la serie de las finales de la Conferencia Oeste contra Minnesota en casa en el quinto partido.

Esta temporada, los Thunder superaron a los San Antonio Spurs en la lucha por la ventaja de jugar en casa durante todos los playoffs. Gracias a un récord de 64-18, el mejor de la liga, el camino hacia el título de la NBA pasa una vez más por Oklahoma City, el vigente MVP de la liga , Shai Gilgeous-Alexander, y el Paycom Center, cuyas gradas superiores son conocidas como "Loud City".

“Es sumamente importante”, dijo Jalen Williams, escolta/alero de los Thunder, sobre la ventaja de jugar en casa. “De lo contrario, no creo que todos intentarían conseguir los récords y demás. Es así. El año pasado nos salvó un par de veces. Si no tuviéramos la ventaja de jugar en casa, las cosas podrían ser totalmente diferentes. Por eso, jugar en casa es fundamental”.

Oklahoma City será anfitrión el domingo del primer partido de su serie de primera ronda contra un rival aún por determinar.

Los Thunder afirman que una de las claves de su éxito ha sido separar mentalmente esta temporada de la anterior. No buscan repetir el título, sino simplemente ganar el campeonato de esta temporada. El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, declaró que este distanciamiento del título del año pasado influyó mucho en el éxito del equipo esta temporada.

“El campeonato del año pasado fue magnífico”, dijo Daigneault. “Nos lo ganamos. Nadie nos lo podrá quitar jamás. Y tendremos toda la vida por delante para ser campeones en 2025. Pero ya pasó, y es completamente independiente de los playoffs de este año”.

Hay muchas razones para creer que esta racha será similar a la anterior. Los Thunder fueron quintos en la liga en anotación (119 puntos por partido), segundos en defensa (107,9) y primeros con un margen de victoria promedio de 11,1 puntos.

Gilgeous-Alexander está bien posicionado para repetir como MVP tras promediar 31,1 puntos y 6,6 asistencias por partido esta temporada. Tuvo un porcentaje de acierto del 55,3% en tiros de campo y del 38,6% en triples.

Chet Holmgren se perdió 50 partidos de la temporada regular el año pasado. Esta vez, estuvo prácticamente sano y se consagró como All-Star. Promedió 17,1 puntos y 8,9 rebotes, además de terminar segundo en la liga con 1,9 tapones por partido.

Williams, All-Star la temporada pasada, estuvo lesionado gran parte de esta temporada. Ha recuperado su mejor forma y promedia 17,1 puntos por partido. El pívot Isaiah Hartenstein y el base Lu Dort se mantuvieron como titulares indiscutibles.

La mayor fortaleza del equipo reside probablemente en su banquillo. Ajay Mitchell, Isaiah Joe, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Jaylin Williams, Cason Wallace, Kenrich Williams y Jared McCain son jugadores clave. De los jugadores del Thunder que participaron en al menos 30 partidos, 13 promediaron al menos 15 minutos por encuentro y 10 promediaron al menos ocho puntos.

Los Thunder incorporaron a McCain a mitad de temporada en un intercambio con Filadelfia, y desde entonces ha promediado 10,4 puntos en 18 minutos por partido.

Daigneault demostró estar dispuesto a recurrir a sus suplentes y a modificar las alineaciones durante los playoffs de la temporada pasada. Señaló que incluyó a Wallace en el quinteto titular durante las Finales de la NBA del año pasado, y afirmó que jugadores de la banca como Kenrich Williams, quien ocupa el puesto 13 en minutos jugados en el equipo este año, tuvieron momentos clave durante los playoffs de la temporada pasada.

“Vamos a intentar encontrar la mejor solución”, dijo Daigneault. “Pero cuando tienes un equipo con mucha profundidad, a veces eso es lo mejor. Tenemos muchos jugadores en los que confiamos y damos por sentado que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo en cualquier momento. Y hay muchísimos ejemplos de ello en los playoffs del año pasado”.

Los Thunder ni siquiera saben quién será su rival en la primera ronda; eso se decidirá el viernes en el torneo de repesca. Daigneault dijo que no le preocupa no saber si los Thunder jugarán contra Phoenix, Portland, Golden State o Los Angeles Clippers.