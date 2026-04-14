Doncic y Reaves en baja por lesiones mientras los Lakers se preparan para los playoffs

Luka Doncic y Austin Reaves no regresarán de sus lesiones a tiempo para comenzar la serie de primera ronda de los playoffs de los Lakers contra los Houston Rockets, dejando a Los Ángeles sin sus dos máximos anotadores.

“Estarán de baja indefinidamente”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, tras el entrenamiento del martes en el complejo de entrenamiento del equipo. “No les daré ninguna novedad esta semana”.

Doncic sufrió una distensión en el tendón de la corva y Reaves una distensión en el oblicuo durante la derrota de los Lakers ante los Thunder el 2 de abril en Oklahoma City, y ninguno de los dos regresó durante la temporada regular. Los Lakers reciben a los Rockets en el primer partido el sábado por la noche.

Doncic regresará a Los Ángeles el viernes tras viajar a España la semana pasada para recibir tratamiento por una lesión en el tendón de la corva, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. Esta persona habló bajo condición de anonimato, ya que ni Doncic ni los Lakers están revelando detalles sobre la recuperación del máximo anotador de la NBA.

Reaves se encuentra en Los Ángeles y practicó tiros libres con varios compañeros tras finalizar el entrenamiento del martes. La gravedad de su lesión en el oblicuo probablemente lo mantendrá fuera de toda la primera ronda, aunque los Lakers no han establecido un plazo para la recuperación de ninguno de los dos jugadores, ya que estas lesiones suelen requerir un mes o más de curación.

Doncic y Reaves promediaron entre ambos 56,8 puntos, 13,8 asistencias y 12,4 rebotes por partido cuando estuvieron sanos esta temporada, y sus ausencias supusieron un duro golpe para las esperanzas de los Lakers de avanzar en los playoffs. Aun así, los Lakers consiguieron un balance de 3-2 en ausencia de las estrellas, obteniendo la ventaja de jugar en casa en la primera ronda, después de que LeBron James retomara su rol como eje central del ataque.

Los Ángeles también contó con Luke Kennard como manejador de balón e iniciador de jugadas, y el base Marcus Smart regresó tras perderse casi tres semanas por una lesión en el tobillo derecho. Está ansioso por contribuir a contrarrestar la presión defensiva de los Rockets.

“Son agresivos, y vamos a intentar usarlo en su contra”, dijo Smart. “Hemos preparado algunas estrategias, y algunos jugadores diferentes van a sacar el tema a relucir. Van a salir con todo, y nosotros también tenemos que salir con todo”.

El centro suplente Jaxson Hayes también está listo para regresar después de perderse los últimos cuatro partidos de la temporada regular para recuperarse de una lesión en el pie izquierdo.

“Iba a jugar sí o sí”, dijo Hayes. “Si me dolía algo, jugaba”.