La DCNB encabeza apertura del torneo de Béisbol Doble A de San pedro de Macorís

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) encabezó este fin de semana la apertura del Torneo de Béisbol Doble A de San Pedro de Macorís, evento que está dedicado a la senadora Aracelis Villanueva, en disputa de la Copa Robinson Canó.

“Estamos en la cuna del béisbol de República Dominicana. La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol seguirá apoyando este certamen, en esta ocasión hicimos entrega de varias docenas de pelotas y bates para ser repartidos entre los diferentes equipos”, expresó Diógenes De la Cruz, director técnico de la DCNB y asistente especial del comisionado Junior Noboa.

Destacó que este torneo es una importante plataforma para impulsar a nuevos talentos al béisbol organizado.

La versión 69 del torneo, que reúne a más de 11 equipos, se desarrolla en varios estadios de San Pedro de Macorís.

Por otro lado, el presidente del comité organizador de la justa, Miguel Ángel Marte, destacó el impacto del torneo en el desarrollo de nuevos talentos, señalando que en la edición anterior 35 jugadores lograron firmar con organizaciones del béisbol de los Estados Unidos, marcando un récord a nivel nacional en torneos Doble A.

Asimismo, exhortó a los atletas a mantener la disciplina y el juego limpio, elementos clave para preservar el prestigio del evento.

Mientras que la senadora Villanueva, agradeció la dedicatoria del torneo y resaltó la gran cantidad de jóvenes talentos que sueñan con ser unos futuros Grandes Ligas.

El acto reunió a figuras del ámbito deportivo y político, entre ellas José Canó, presidente de la Asociación de Béisbol de SPM; la gobernadora Yovanny Baltazar; el diputado Luis Gómez; la ingeniera Nancy Santana; Arturo de Óleo, director técnico del evento, entre otros.

RESULTADOS

En la jornada inaugural salieron victoriosos los conjuntos de Bravos que venció 5-2 a Leones; Punta de Garza 3-2 a Los Llanos; Los Turpenes 5-3 a Gigantes; Quisqueya 15-3 a Los Nene