Brito, Yamaico, Enny, Martínez, Joaquín entre jugadores integrarían equipo de RD

Los nombres de Sócrates Brito, Yamaico Navarro, Enny Romero, Ulises Joaquín, Jhan Mariñez y Deuris Carrasco son de los peloteros que “saltan a la vista” para integrar el equipo de béisbol de República Dominicana que accionará en los Juegos Centroamericanos, certamen a efectuarse en el país del 24 de julio al 8 de agosto próximo.

Así lo informó al Listín Diario, Luis Polonia Jr, quien será el gerente general del plantel que accionará en el evento y que este martes fue dado a conocer el equipo de operaciones y cuerpo técnico que laborará en la justa.

Expresó que los mencionados hasta el momento han externado su interés de vestir los colores patrios del certamen en que también accionarán México, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia, Curazao y Nicaragua.

Otros en conversaciones

Asimismo, agregó que se mantienen en constantes conversaciones con Junior Lake, Raimel Tapia, Erick González, Emilio Bonifacio, Franchy Cordero, Marcos Hernández.

“Con la mayoría de este grupo de peloteros se están gestionando los respectivos permisos en los equipos en que accionan, muchos de ellos en México”, agregó Polonia Jr sobre la estructuración que marcha a toda capacidad.

También añadió que se conversa con organizaciones de Grandes Ligas para conseguir los permisos de varios prospectos entre lanzadores y jugadores de ofensivas”, sostuvo.

“Ahora mismo contamos con un plan A, B y C, pues queremos disponer de un conjunto lo más competitivo posible”. Agregó. Los peloteros mencionados hasta el momento exhiben gran experiencia en los torneos invernales de Lidom.

Dijo que la primera concentración pudiera producirse en los primeros días de junio y que se espera que el grupo no exceda los 50 peloteros.

Fedom anuncia operaciones y cuerpo técnico

Polonia Jr encabeza el cuerpo de operaciones de béisbol que fue dado a conocer por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) que dirige Juan Núñez Nepomuceno y quien encabezó el acto.

Figuran Jonas Lantigua director de Operaciones; José Torres como asistente del gerente general y encargado de avanzada; y Anthony Domínguez como scout de avanzada.

El cuerpo técnico cuenta con Keyter Collado (bench coach), Kremlin Martínez (pitching couch), Ricardo Nanita (hitting coach), Rubén Santana (coach de tercera base), Wellington Castillo (coach de primera base), Jean Carlos Rodríguez (control de calidad), Christian Hernández (clubhouse manager) y Otto De la Cruz Rosario (preparador físico/ strenght condition head trainer).

Durante la rueda de prensa en la que se ofrecieron estos detalles, el presidente de FEDOM, Juan Núñez, resaltó la experiencia, el rigor profesional y el talento que distinguen a este equipo de trabajo.

“Estos Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen una nueva oportunidad para proyectar al mundo la grandeza del béisbol dominicano. Hemos conformado un equipo de alto nivel, integrado por profesionales con disciplina, criterio y un profundo sentido de responsabilidad, en cuyas manos depositamos la representación del país”, expresó.

De su lado, el gerente general del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, valoró positivamente la estructura presentada.

“Este grupo reúne experiencia, conocimiento del juego y una visión integral del béisbol. Cada uno de los integrantes aporta herramientas clave para construir un equipo competitivo, con enfoque en los detalles y en la preparación de nuestros jugadores. Confiamos plenamente en que harán un gran trabajo representando al país”, manifestó.

En tanto, Luis Polonia Jr., gerente general de la selección para estos juegos, resaltó el compromiso y la responsabilidad que asume el equipo de operaciones de cara al evento. “Es un honor asumir esta responsabilidad en un evento que se celebrará en nuestra casa. Hemos trabajado en la conformación de un staff altamente capacitado, con experiencia en distintas áreas del béisbol profesional. Nuestro objetivo es claro: conformar un equipo competitivo, disciplinado y con identidad nacional, capaz de responder a las expectativas del país”, puntualizó.

Experiencia y trayectoria al servicio de la selección nacional

Luis Polonia Jr. cuenta con una sólida trayectoria en el béisbol organizado, destacándose como gerente general de los Granjeros de Moca, con múltiples campeonatos en la Liga de Verano, así como en las operaciones de las Águilas Cibaeñas en LIDOM donde ayudó a obtener dos campeonatos.

Además, se desempeña como scout internacional de los San Francisco Giants desde el año 2017 y fue gerente general del equipo dominicano que logró la clasificación a los Juegos Panamericanos en la edición de San Salvador 2023. Fue jugador profesional en Grandes Ligas en los Cleveland Guardians del 2004 al 2008.

El director de Operaciones, Jonas Lantigua, aporta su experiencia como coordinador de scouting de los Angeles Dodgers en República Dominicana y como director de Scouting de Avanzada del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. También fue un jugador profesional.