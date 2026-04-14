El ABS: Una herramienta evaluativa

El sistema ABS (Automatic Ball-Strike System) creo no debe ser entendido como una amenaza al arbitraje, sino como su más exigente instrumento de evaluación. Más que sustituir al umpire, lo mide, lo compara y lo somete a un estándar objetivo que antes no existía.

Durante décadas, la llamada de bolas y strikes descansó en una autoridad prácticamente inapelable. El ABS rompe ese esquema: introduce verificación, evidencia y, sobre todo, trazabilidad en el desempeño. Cada decisión puede ser revisada, confirmada o corregida. Esto transforma la función arbitral en un ejercicio permanentemente evaluado.

Los primeros resultados son elocuentes. Hay árbitros que, frente al sistema, consolidan su credibilidad; otros quedan expuestos. No se trata de una descalificación general, sino de una clasificación objetiva. El ABS distingue niveles de precisión y, en consecuencia, se convierte en un criterio real para la permanencia o salida dentro del sistema.

Ahora bien, toda herramienta evaluativa exige una pregunta previa: ¿qué se está midiendo realmente? La precisión técnica del ABS puede inducir a pensar que agota la evaluación del árbitro, cuando en realidad mide solo una dimensión: la exactitud geométrica de la zona de strike. Pero el arbitraje no es un acto puramente mecánico; implica contexto, manejo del juego, consistencia y autoridad.

Algo similar ocurre en los sistemas de evaluación en centros de calidad educativa. Las valoraciones —por ejemplo, de estudiantes o indicadores cuantitativos— aportan información relevante, pero no agotan la realidad del docente. Si los instrumentos no están bien diseñados, si se miden aspectos parciales o si los resultados se interpretan de forma aislada, pueden conducir a conclusiones erróneas e incluso injustas. Evaluar no es solo cuantificar; es comprender integralmente el desempeño.

Además, toda evaluación depende de su diseño, aplicación e interpretación. Un sistema mal calibrado, una lectura simplificada de los datos o el uso exclusivo de indicadores cuantitativos puede conducir a decisiones injustas. No basta con medir; hay que saber qué medir, cómo hacerlo y con qué propósito.

Por eso, el ABS no es un sustituto, sino un filtro. Eleva el estándar y reduce privilegios, pero debe integrarse dentro de un sistema más amplio de valoración.

Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará esta evaluación?, ¿hasta qué punto la medición técnica podrá condicionar o incluso redefinir una función que, por su propia naturaleza, exige juicio humano?

El desafío no es tecnológico, sino conceptual: evitar que la medición sustituya al juicio.