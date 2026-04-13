Mauricio, Noelvi y Candelario son enviados a las Ligas Menores

Los Mets, que han demostrado ser inconsistentes en ataque durante una racha de cinco derrotas consecutivas, están recurriendo a una cara conocida en busca de ayuda.

Los Yankees de Nueva York ascendieron al veterano jardinero Tommy Pham de cara a su próxima serie contra los Dodgers en Los Ángeles, según anunció el club el lunes. Como movimiento correspondiente, Ronny Mauricio fue enviado a Triple-A tras participar en dos partidos y batear de 1-4 con un hit que le dio la victoria a su equipo contra los Diamondbacks.

Pham, a quien los Mets contrataron para las ligas menores el 27 de marzo, ha jugado cinco partidos con el equipo Single-A de St. Lucie, con un registro de 2 de 12, incluyendo un doble y una carrera impulsada. Esta será la segunda etapa de Pham en las Grandes Ligas con Nueva York, después de que los Mets lo contrataran por un año en 2023 y lo traspasaran a los Diamondbacks.

Los Mets llamaron recientemente a Mauricio para que sirviera como jugador de cuadro suplente, pero solo jugó esporádicamente y su puesto en la plantilla era vulnerable porque tiene una opción accesible en las ligas menores.

Noelvi Marte a las Menores

Los Rojos anunciaron el lunes que enviaron al jardinero Noelvi Marte, quien atraviesa un mal momento , a la filial Triple-A de Louisville. No se anunció ningún movimiento correspondiente, pero Charlie Goldsmith de FOX 19 informa que se espera que Cincinnati llame al jardinero Rece Hinds de Louisville para reemplazar a Marte.

La trayectoria de Marte, de 24 años, con los Rojos ha estado llena de altibajos. El que fuera una de las mayores promesas llegó a Cincinnati como parte del sonado intercambio que envió a Luis Castillo a Seattle y irrumpió en las Grandes Ligas con una línea de bateo de .316/.366/.456 en sus primeras 123 apariciones al plato en 2023, cuando tenía 21 años. Fue sancionado con una suspensión de 80 juegos por dopaje la primavera siguiente y lució perdido en su regreso a las mayores más adelante en la temporada, con una línea de bateo de solo .210/.248/.301 en 242 turnos al plato.

El valor de Marte tocó fondo después de la temporada 2024, y en 2025 fue trasladado de la tercera base al jardín derecho para dar cabida a Ke'Bryan Hayes , fichado en la fecha límite de traspasos . El valor de Marte iba en descenso, pero se adaptó bien al jardín derecho, registrando buenas calificaciones defensivas y recuperándose al bate. Participó en 90 juegos —56 de ellos en los jardines— y bateó .263/.300/.448 con 14 jonrones y 10 bases robadas.

Candelario a Triple A

Los Angels enviaron a Candelario directamente a la filial Triple-A de Salt Lake el lunes.

Candelario fue puesto en la lista de transferibles por los Angels el sábado, y permanecerá en la organización en Triple-A tras superar el periodo de exención. Pasó la segunda mitad de la temporada 2025 en la organización de los Yankees con el equipo de Triple-A Scranton Wilkes, y en 61 juegos registró una línea de bateo de .203/.289/.357 con siete jonrones y 31 carreras impulsadas en 256 apariciones al plato.