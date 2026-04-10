Seis parejas de hermanos con hit en su primer turno en Grandes Ligas

Las Grandes Ligas tienen registrados a 462 pareja de hermanos, que han accionado en sus dos circuitos.

El pasado jueves 2 de abril, el novato Daniel Susac, de los Gigantes de San Francisco, se unió a su hermano Andrew como el sexto binomio de hermanos en disparar imparable en el primer turno al bate en su carrera en las Mayores. Lo hizo frente a David Peterson, de los Mets en un debut brillante en que bateó de 3–3 para de esta forma completar la sexta pareja en alcanzar esta proeza.

Andrew , también receptor de los Gigantes, había debutado en la gran carpa 12 años antes con incogible, el jueves 22 de mayo del 2014 en un choque contra los Rockies.

La primera pareja de hermanos en realizar esta hazaña fueron los conocidos por haber jugado en LIDOM, los lanzadores Mickey y Rick Mahler. Mickey lo hizo con los Bravos de Atlanta el martes 13 de septiembre de 1977 y quien conectó doblete y luego Rick también con Atlanta lo logró el sábado 5 de mayo de 1979 y produjo sencillo en su primer turno para ser este el único dueto de hermanos en la historia en cristalizarlo como pitchers.

Otra pareja fueron los boricuas Henry Ramos, de Arizona Diamondbacks el domingo 5 de septiembre del 2021 y Heliot , de los Gigantes de San Francisco el domingo 10 de abril del 2022.

Los hermanos Wilson y Williams Contreras, de Venezuela, Wilson lo realizó con los Cubs de Chicago y lo hizo bateando como emergente, lo cual fue jonrón el sábado 19 de junio del 2016, en tanto William lo hizo con Atlanta el sábado 25 de julio del 2020 y su batazo fue un doblete para ser la única pareja de hermanos que los han hecho ambos conectando extrabases.

Los colombianos Jhonatán y Donovan Solano, quienes son los únicos hermanos con esta hazaña en la misma estación en el 2012. Donovan, de los Marlins, el martes 22 de mayo como emergente disparó hit y Jhonatán el martes 29 de mayo disparó un doble como emergente jugando para los Nacionales para ser estos dos hermanos como los únicos que lo han realizado en rol de emergente.

Y el dueto integrado por Chris y Pat Valaika. Chris, de Cincinnati lo hizo el martes 24 de agosto del 2010 y su batazo fue un sencillo como emergente y Pat, de los Rockies lo realizó el jueves 8 de septiembre del 2016 martilló un doble.