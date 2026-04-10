Salcedo derrota a la O&M y clasifica a las semifinales

La tropa celeste de Salcedo fc venció tres goles por uno a los universitarios de OyM fc en el estadio Panamericano de San Cristóbal por la fecha doce de la liguilla de la LDF para lograr así la clasificación a la ronda semifinal del certamen.

El partido fue reanudado este miércoles luego de haber sido suspendido la semana pasada por las fuertes lluvias que azotaron al país durante la Semana Santa.

Por los salcedenses anotaron el goleador del torneo Daniel Jamesley al trece y setenta y cinco y el colombiano Juan David Angulo al veintiocho. Por parte de los omeyanos marcó el español Jon Trincado al minuto diez.

Con su triunfo los dirigidos por Arturo Berroa llegaron a diecinueve puntos en doce partidos disputados y aseguraron el tercer cupo para la semifinal junto a Cibao fc y Delfines del Este. De su parte los universitarios se mantienen con cinco unidades y sin posibilidad de continuar a la siguiente fase de la competencia.

Para Salcedo fc ha sido una temporada espectacular, ya que en su primer año en el fútbol profesional han logrado colarse dentro de los mejores cuatros clubes del país.

A falta de tres jornadas por finalizar la liguilla solo resta un cupo para la ronda semifinal. La disputa es entre el club Atlético Pantoja y Moca fc, quienes se enfrentan este sábado a las cuatro de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Completaran la fecha trece Delfines del Este ante OyM en el Parque del Este y Cibao recibiendo a Salcedo en Santiago. Ambos encuentros serán el domingo a las cuatro y seis de la tarde respectivamente.