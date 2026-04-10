El porcentaje de negros en Grandes Ligas se eleva por segundo año seguido

Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron el viernes que el porcentaje de jugadores negros en las plantillas del día inaugural aumentó por segundo año consecutivo por primera vez en al menos dos décadas.

La MLB informó que el 6,8% de los jugadores en las plantillas del día inaugural, las listas de lesionados y la lista restringida eran negros, un aumento con respecto al 6,2% al comienzo de la temporada 2025 y al 6,0% a principios de 2024.

El aumento del 0,6% de este año fue el mayor en una temporada desde el incremento del 0,7% registrado entre 2017 y 2018.

El Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte de Florida Central publicó estudios anuales que mostraron que el porcentaje era del 18% cuando comenzaron a publicar sus informes en 1991.

Veinte de los 64 jugadores negros habían participado en programas como la Academia Juvenil de la MLB, la Serie Breakthrough, la Serie DREAM, Nike RBI y el Torneo Hank Aaron Invitational.

La MLB indicó que el total incluye a 22 jugadores de 25 años o menos y ocho mayores de 32. La edad promedio de los jugadores negros fue de 27,8 años y el promedio general de 29,25 años.

Además, 17 jugadores negros asignados a las ligas menores figuraban en las listas de 40 jugadores para el día inaugural, incluyendo siete provenientes de programas de desarrollo de la MLB. Entre ellos se encontraba el jardinero de Milwaukee, Blake Perkins, quien fue ascendido a los Cerveceros el 26 de marzo.