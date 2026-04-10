Dominicana cuenta con 22 plazas para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El primer día del Torneo Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe inició con una intensidad eléctrica, otorgando las primeras 64 plazas directas en la modalidad de Kyorugui (combate).

En el centro de la estrategia y el desarrollo del evento, la República Dominicana se consolida como la delegación con mayor presencia garantizada, contando con un total de 22 plazas reservadas.

Al ser el país sede, los atletas dominicanos tienen asegurada su participación en el certamen regional, lo que les permite enfocarse estratégicamente en su preparación competitiva, mientras el resto del continente lucha por un espacio en el podio.

México y Colombia lideran la jornada clasificatoria

La delegación de México demostró su hegemonía en el área al capturar 13 boletos, convirtiéndose en la nación con más clasificados durante la jornada de apertura.

Le siguió de cerca Colombia, que logró asegurar 12 cupos tras una destacada actuación de sus atletas.

Por su parte, Costa Rica obtuvo 8 plazas, logrando un resultado deportivo sobresaliente a pesar de competir bajo la bandera de World Taekwondo (WT), debido a la sanción vigente que pesa sobre su federación nacional.

Distribución de plazas por país

Tras la intensa jornada inaugural, la repartición de boletos continuó de la siguiente manera:

Cuba: 6 lugares

Venezuela: 5 plazas

Haití y Puerto Rico: 4 atletas cada uno

Panamá: 3 cupos

El Salvador, Honduras y Guatemala: 2 plazas por país

Guyana, Nicaragua y Barbados: 1 representante cada uno

Próximos pasos y modalidades

Con las primeras 64 plazas de Kyorugui ya definidas, el clasificatorio continúa su marcha para completar el total de 164 cupos disponibles.

Los boletos restantes se distribuirán entre las modalidades de Poomsae (Formas)

TK3 (Combate por equipos)

El camino a Los Ángeles 2028,

Dominican Open

La acción en el tatami dominicano no se detiene, ya que este sábado arranca el esperado Dominican Open.

Este evento de categoría G1 reviste una importancia crítica para la élite internacional, pues otorga puntos fundamentales para el ranking mundial y olímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con la presencia de figuras de renombre global, este certamen convierte a Santo Domingo en el epicentro del taekwondo mundial, permitiendo a los atletas comenzar a construir su sueño olímpico desde suelo caribeño.