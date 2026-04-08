Vladimir Guerrero Jr. y un homenaje distinto para las víctimas de la tragedia del Jet Set

Las pequeñas cosas, las que no parecen vitales, muchas veces se vuelven las más importantes.

Eso lo supo Vladimir Guerrero Jr., que disputó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un detalle que pasó inadvertido en su momento, pero que cobró sentido por el significado del 8 de abril de 2025 para República Dominicana.

Ese día, el techo del centro nocturno Jet Set se desplomó a las 12:44 de la madrugada y arrebató la vida de 236 personas y dejó a decenas de heridos.

La catástrofe fue la razón para que Guerrero Jr. portara un arete en su oreja izquierda que tenía la bandera del país caribeño y debajo mostraba el número de víctimas que fallecieron en aquel infortunio.

La particularidad fue desvelada por la cuenta del Equipo Dominicano de Béisbol (@_losdominicanos) a través de una publicación que mostró dos fotos, un video y el mensaje de “en honor a las víctimas del Jet Set”.

Homenaje en RD

El 8 de diciembre de 2025, ocho meses después del derrumbe del club nocturno, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que los dos partidos de exhibición entre la República Dominicana y los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal estarían dedicados a las 236 personas que fallecieron en el lugar.

Por ello, antes del primer partido entre los felinos y los dominicanos, se rindió homenaje a familiares, amigos y sobrevivientes del desastre mediante un video proyectado en la pantalla gigante del espacio deportivo.

Tras el audiovisual, los familiares de los difuntos Octavio Dotel, Tony Blanco, Rubby Pérez y Nelcy Cruz tuvieron la oportunidad de formar parte de un lanzamiento de honor. Esteban Germán, sobreviviente del desastre, también fue uno de los lanzadores.

Antes de la disputa, Manfred entregó un cheque de donación por US$125,000 a la Cruz Roja Dominicana, que se destinó a las familias de las víctimas.