Konnor Griffin pacta con los Piratas por 9 años y 140 millones de dólares

Konnor Griffin estará con los Piratas de Pittsburgh para largo.

El campocorto de 19 años acordó un contrato de nueve años y 140 millones de dólares con los Pirates a primera hora del miércoles, menos de una semana después de que el pelotero tomado en la primera ronda del draft debutara en las Grandes Ligas.

Se trata del acuerdo más grande en la historia del club e incluye incrementos que podrían elevar el valor total a 150 millones de dólares.

“Firmar a Konnor es un compromiso significativo con este equipo, esta ciudad y nuestros aficionados. Refleja nuestra confianza en Konnor, en el club de esta temporada y en el futuro de la organización”, dijo el propietario Bob Nutting en un comunicado.

El acuerdo se produjo menos de 24 horas después de que el gerente general Ben Cherington señalara que estaban dadas las “condiciones” para un pacto a largo plazo.

Los Piratas seleccionaron a Griffin con la novena elección global en el draft amateur de 2024. Avanzó a toda velocidad por el sistema de ligas menores del equipo, bateando para .333 con 21 jonrones, 94 carreras impulsadas y 65 bases robadas. Fue uno de los últimos recortes durante los entrenamientos de primavera el mes pasado, y su estancia en la sucursal de Triple A en Indianápolis fue breve.

Pittsburgh subió a Griffin a las Grandes Ligas después de apenas una semana, y ha jugado bien en sus primeros pocos partidos. Griffin conectó un doble impulsor en su primer turno al bate en las mayores contra Baltimore el viernes pasado, y sumó un par de hits, incluido un sencillo de dos carreras, en una victoria 7-1 sobre San Diego la noche del martes que ayudó a los Piratas a conseguir su sexta victoria en siete juegos.

Griffin, quien ha dicho repetidamente que quiere quedarse en Pittsburgh el mayor tiempo posible, ha impresionado a sus compañeros por su madurez y su versatilidad.

El as Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, calificó a Griffin como “un jugador de Grandes Ligas de pies a cabeza”, aunque Griffin hace todo lo posible por ignorar la atención que ha rodeado su llegada a un equipo que intenta volver a ser relevante y poner fin a una sequía de playoffs que ya supera la década.

“Simplemente me mantengo siendo yo mismo, sin intentar hacer demasiado. Solo dejo que el juego me diga cuál es la situación. Competir lanzamiento a lanzamiento y dejar que todo suceda”, expresó Griffin la noche del martes.