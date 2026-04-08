José Monegro hará presentación de los Juegos Centroamericanos en el acto de la ACD

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 realizará una presentación especializada denominada “Los Juegos por Dentro” dirigida a los miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), en el contexto de la conmemoración de su 97 aniversario, instituida el 9 de marzo de 1929.

El acto está programado para este jueves 9 del presente mes, a partir de las 12:30 del mediodía en el Hotel Sheraton.

Américo Celado, presidente de la ACD, indicó que dicha actividad integra el programa de la semana aniversario, diferida debido a la realización del Clásico Mundial de Béisbol 2026. “Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen un compromiso nacional. Corresponde a todos los dominicanos participar activamente para asegurar su éxito y reafirmar el prestigio de la República Dominicana en la organización de eventos multideportivos de alto nivel”, declaró Celado.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador –periodista con más de 30 años de experiencia y director del periódico El Día–, reemplazó la conferencia de prensa prevista en el Estadio Olímpico Félix Sánchez por esta sesión informativa. La presentación abordará los progresos en infraestructura, sedes y aspectos logísticos.