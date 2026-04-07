Ohtani se encamina la victoria de Dodgers sobre Blue Jays

Dalton Rushing conectó dos jonrones solitarios para lograr su primer partido con múltiples jonrones en su carrera y los Dodgers de Los Ángeles conectaron cinco cuadrangulares para derrotar a los Azulejos de Toronto 14-2 el lunes por la noche en una revancha de la Serie Mundial de 2025.

Teoscar Hernández y Freddie Freeman conectaron un jonrón de dos carreras cada uno, y Shohei Ohtani añadió un jonrón solitario.

Los Ángeles derrotaron a los Blue Jays en la Serie Mundial del año pasado para conseguir su segundo campeonato consecutivo, ganando el séptimo partido en Toronto en 11 entradas.

Tras anotar 31 carreras en una barrida de tres juegos en Washington, los Dodgers acumularon 17 hits contra los Blue Jays, que atraviesan una mala racha. Rushing bateó de 4-4 y también anotó después de ser golpeado por un lanzamiento.

Rushing conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Tommy Nance en la séptima entrada, y luego volvió a conectar un cuadrangular contra Spencer Miles en la octava.

Hernández bateó de 2-5 con una base por bolas e impulsó cuatro carreras, mientras que Freeman fue de 2-4 con una base por bolas y tres carreras impulsadas. Kyle Tucker conectó un hit, recibió una base por bolas y anotó tres veces, e impulsó una carrera con un elevado de sacrificio. Andy Pages conectó dos hits, incluyendo un doble de dos carreras.

El receptor de los Blue Jays, Tyler Heineman, entró a lanzar en la novena entrada y retiró a los tres bateadores en orden, la única entrada perfecta de Toronto en todo el partido.

Los Blue Jays sufrieron su quinta derrota consecutiva y vieron cómo el lanzador derecho y tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer (1-1), abandonaba el partido tras dos entradas. El jugador de 41 años permitió dos carreras y dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores.

Hernández le conectó un jonrón a Scherzer en la primera entrada. Freeman le pegó un batazo de 438 pies a Josh Fleming en la tercera.

Ohtani conectó un jonrón ante Joe Mantiply en la sexta entrada, el tercero en cuatro partidos.

En su primera apertura de la temporada, el lanzador zurdo de los Dodgers, Justin Wrobleski (1-0), permitió una carrera y dos hits en cinco entradas.

A continuación Yoshinobu Yamamoto (1-1, 3.00 ERA), Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, está programado para abrir el martes contra el lanzador derecho de los Blue Jays, Kevin Gausman (0-0, 0.75).