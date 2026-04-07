Yaxel Lendeborg y Michigan son campeones del basquet de la NCAA

El Michigan ofrecía una gran capacidad anotadora y tuvo que esforzarse al máximo para conseguir el título nacional el lunes, anotando solo dos triples en toda la noche, pero aun así logrando una victoria por 69-63 sobre el tenaz y férreo UConn.

Elliot Cadeau lideró a los Wolverines con 19 puntos, incluyendo el primer triple del equipo, que llegó a los 7:04 del segundo tiempo. El segundo, anotado por el novato Trey McKenney a falta de 1:50 , fue un golpe decisivo que le dio a los Wolverines una ventaja de nueve puntos.

Como era de esperar, UConn luchó hasta el final: Solo Ball encestó un triple para reducir la diferencia a cuatro puntos con 37 segundos restantes, y después de dos tiros libres fallados, Alex Karaban (17 puntos) de UConn rozó apenas el aro en un triple que habría reducido la desventaja a un punto con 17 segundos restantes.

Yaxel Lendeborg

El dominicano quien jugó lastimado de la rodilla y un tobillo jugó 36 minutos y encestó la friolera de 13 puntos, aunque no lanzó muy bien desde el campo. El se unió a Al Horford (2006-07), Charlie Villanueva y Eloy Vargas como los únicos dominicanos en lograrlo.No fue hasta que McKenney encestó dos tiros libres, elevando el porcentaje de acierto de Michigan desde la línea a 25 de 28 en el partido, que los Wolverines (37-3) pudieron dar inicio a la celebración del segundo título del programa, el otro conseguido en 1989.

Pero este juego tenía un aire a los años 50.

Michigan tuvo que luchar por cada punto. Los Wolverines fallaron sus primeros 11 tiros de tres puntos, terminaron con 2 de 15 desde ahí y ganaron a pesar de las dificultades de su mejor jugador, Yaxel Lendeborg. Aquejado por una lesión en la rodilla y el pie que le impedía levantarse, el jugador transferido de UAB terminó con 13 puntos con 4 de 13 tiros de campo.

A decir verdad, no fue la noche más bonita para nadie.

Las esperanzas de UConn de convertirse en el primer equipo desde la dinastía de UCLA de John Wooden en ganar tres títulos en cuatro temporadas se vieron frustradas por los numerosos problemas de faltas y su pésimo porcentaje de tiros.

El equipo del entrenador Dan Hurley tuvo un porcentaje de acierto del 30,9% en tiros de campo y falló sus primeros 11 tiros de tres puntos en la segunda mitad.

Braylon Mullins, el héroe de la victoria sobre Duke que clasificó a UConn para la Final Four, terminó con 4 de 17 en tiros de campo, aunque anotó un par de triples al final del partido que mantuvieron el encuentro a su alcance.

El único consuelo es que los Huskies complicaron las cosas, ralentizaron el juego e hicieron que Michigan les ganara en su propio terreno.

Los Wolverines llegaron como el primer equipo en superar los 90 puntos en cinco victorias aplastantes consecutivas en torneos. No alcanzaron los 70 en este partido, pero, en casi todos los sentidos, fue el más bonito de todos, el que les da lo que ni siquiera los equipos más famosos de Michigan, los Fab Five, pudieron lograr: un campeonato nacional.