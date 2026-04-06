Juan Soto a la lista de lesionados de diez días por distensión en su pantorrilla derecha

Juan Soto, quien fue retirado del partido del viernes tras sentir molestias en la pantorrilla derecha al correr hacia la segunda base tras un sencillo de Bo Bichette, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distención en su pantorrilla derecha.

El conjunto neoyorkino llamó al jugador de cuadro Ronny Mauricio de la filial Triple-A de Syracuse.

“Ya había experimentado rigidez en las pantorrillas antes”, dijo Soto el sábado. “Definitivamente no es lo peor que he sentido. Así que me siento optimista al respecto”.

Soto comenzó el 2026 con 11 hits en 31 turnos al bate, incluyendo un jonrón y cinco carreras impulsadas, con una línea de bateo de .355/.412/.516.

Los Mets esperaban que Brett Baty cubriera la mayor parte de las entradas que Soto se perdió en el jardín izquierdo, aunque Baty se lastimó el pulgar izquierdo el sábado por la noche y fue descartado para el partido del domingo.

Se esperaba que Baty estuviera disponible para batear como emergente el domingo, pero no fue necesario. Su reemplazo, Jared Young, bateó de 3-3 antes de ser sustituido por Luis Torrens, quien impulsó dos carreras con un doble.

Los Mets tienen un récord de 6-4, con una racha de tres victorias consecutivas, y regresan a casa para recibir a los Diamondbacks.