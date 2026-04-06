José P. Monegro ingresa al Pabellón de la fama como miembro del Comité Permanente

El periodista y abogado José P. Monegro, director del periódico El Día, fue escogido como miembro del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Monegro es a su vez presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en el país del 24 de julio al 8 de agosto.

El veterano periodista fue juramentado por el presidente del Comité Permanente, doctor Dionisio Guzmán, durante un acto realizado en las oficinas de la institución, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Junto a Guzmán estuvieron los miembros del Comité Permanente, Rolando Guante, Rafael Villalona, Niurca Herrera, José Rodríguez Conde, Juan Niemen, Rafael Damiron y Alejandro Bello Ferreras.

Monegro ocupa la vacante dejada por el doctor Luis Ramón Cordero, legendario periodista y profesional del derecho fallecido a los 95 años de edad, el 25 de noviembre del 2025.

Es director del periódico El Día desde el 17 de junio del 2017, medio del Grupo de Comunicaciones Corripio del que fue subdirector, durante 15 años, hasta el momento de su designación.

En ese momento, a sus 46 años de edad, Monegro pasó a ser el más joven en ser designado director de un periódico, a pesar de tener una carrera de 28 años de labor en el diarismo nacional.

"La entrada de José Monegro viene a reforzar los trabajos del Comité Permanente y le trae nuevos aires a la institución", declaró Guzmán.

De su lado, Monegro agradeció el reconocimiento y la acogida de los miembros directivos del Pabellón de la Fama.

Además de su función en El Día y el Comité Organizador de los Centroamericanos Santo Domingo 2026, Monegro ha estado ligado completamente al deporte nacional en la última década, particularmente a través del baloncesto.

En efecto, fue presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), ayudando con su labor a reconstruir la confianza de la entidad y en el torneo superior capitalino.

Además, se desempeñó como comercializador de la Selección Nacional de Mayores, labor que también realizó por varios años con el equipo superior de su adorada barriada de Cristo Rey, Huellas del Siglo.

El profesional del periodismo tiene una maestría en Ciencias Políticas y otra en Gobierno y Administración Pública, además de una especialización en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

Ingresó al periodismo como redactor del decano Listín Diario en 1989, con 18 años de edad, donde luego fue editor del Listín Digital y más adelante Jefe de Información.