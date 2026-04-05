Yaxel Lendeborg anota 11 puntos y Michigan avanza a la gran final del basquet universitario

El partido del año? Ni siquiera fue el partido de la noche.

Michigan dominó a Arizona desde el principio y humilló a los Wildcats durante 40 largos minutos el sábado, convirtiendo su tan esperado enfrentamiento de la Final Four en un festival de mates y jugadas destacadas de los Wolverines que terminó 91-73.

El pívot junior Aday Mara anotó 26 puntos, la mejor marca de su carrera, y capturó nueve rebotes. La única incógnita en este partido era el estado físico del alero de los Wolverines, Yaxel Lendeborg , un All-American del primer equipo que cayó sobre el pie de un jugador de Arizona, se torció el tobillo y se lesionó la rodilla, pero aun así anotó 11 puntos en 14 minutos.

Prometió que estaría listo para el partido por el título del lunes contra UConn, que venció a Illinois por 71-62 en la semifinal temprana, un partido que fue presentado —erróneamente— como el preliminar de esta batalla entre los cabezas de serie número 1.

“Va a durar 40 minutos completos de lucha”, dijo Lendeborg.

Este terminó en unos cinco minutos.

Los Blue arrasaron con su quinto rival consecutivo en el March Madness por una diferencia de dos dígitos, convirtiéndose además en el primer equipo en superar los 90 puntos cinco veces en un solo torneo.

Fue toda una sorpresa, teniendo en cuenta que Michigan y Arizona contaban con las dos mejores defensas del país, dos de las cinco mejores ofensivas y entre ocho y doce estrellas de la NBA entre ambas.

Pero fueron los Wolverines (36-3) quienes parecieron profesionales, logrando una ventaja de dos dígitos a los 5:31 del partido, para luego aplastar (tres bloqueos) y machacar (nueve mates) a Arizona hasta dejarla en el olvido.

“Estos chicos tienen una trayectoria muy amplia en partidos de baloncesto de alto nivel”, dijo el entrenador de Michigan, Dusty May, a quien se vio en la cancha horas antes, observando el partido entre UConn e Illinois del lunes por la noche, en el que intuía que participaría. “Simplemente sentimos que estamos curtidos en la batalla”.

La estrategia contra los Wildcats (36-3), campeones de la Big 12, no podría haber funcionado mejor.

Michigan reforzó su defensa en la zona pintada, lo que básicamente le dio vía libre al equipo que promedió la quinta menor cantidad de intentos de triples en el país este año desde la larga distancia, y luego retó a Arizona a crear jugadas cerca del aro. Los Wildcats fracasaron en ambos intentos.

Koa Peat tuvo una actuación discreta con 16 puntos y 11 rebotes para Arizona, que encestó 6 de 17 triples (36%) en total y registró dos asistencias y nueve pérdidas de balón en una primera mitad que terminó con una desventaja de 48-32. El dinámico Jaden Bradley cometió su cuarta falta a los 94 segundos de la segunda mitad y finalizó con 13 puntos, la mayor cantidad en el tiempo basura.

Las únicas dos derrotas de Arizona antes de esta fueron por cuatro y por tres puntos en febrero. Los Wildcats perdían por nueve puntos a menos de dos minutos y medio del inicio de este partido.

“Nadie ha podido hacernos eso en todo el año”, dijo el entrenador de Arizona, Tommy Lloyd, quien recibió una extensión de contrato durante el fin de semana, presumiblemente para evitar que se fuera a Carolina del Norte.

Lo que hizo aún más impresionante a Michigan fue que comenzó esta racha sin Lendeborg, quien cometió dos faltas con cinco segundos de diferencia a menos de 90 segundos del inicio del partido, y luego cayó sobre el pie de Motiejus Krivas poco después y tuvo que irse al vestuario a buscar hielo.

Lendeborg calificó la lesión como "una sensación extraña", pero prometió: "De ninguna manera me perderé el partido del lunes, pase lo que pase".

De hecho, regresó para la segunda mitad y anotó dos triples rápidos para ampliar la ventaja de Michigan a más de 20 puntos. Estuvo en el banquillo —y en la bicicleta estática— definitivamente cuando quedaban 5:19, tiempo suficiente para descansar y prepararse con hielo para UConn, que busca su tercer título en cuatro temporadas.

Michigan busca tan solo el segundo campeonato del programa (1989), aunque su equipo más famoso, los Fab Five, que llegaron a la final dos veces a principios de los 90, estaba presente para dirigir una "transmisión alternativa" de esta celebración de Michigan.

Algunas de estas cosas —los mates, los alley-oops, colgarse del aro y tirar de la camiseta (pero sin pantalones cortos holgados)— podrían haberles recordado a ellos.

El novato Trey McKenney anotó cuatro triples y sumó 16 puntos para los Wolverines. Elliot Cadeau superó un episodio de alergia a los frutos secos para lograr una estadística impresionante: 13 puntos, 10 asistencias, seis pérdidas de balón, cinco rebotes y cuatro robos con un 5 de 17 en tiros de campo. Aun así, Michigan terminó con un 47.8% de efectividad en tiros de campo y 12 de 27 en triples.