Vladimir Guerrero Jr se estrena con jonrón en la joven temporada

Munetaka Murakami conectó un jonrón de dos carreras y Colson Montgomery le siguió con un jonrón solitario en la sexta entrada de tres carreras de Chicago, con lo que los White Sox vencieron a los Toronto Blue Jays 6-3 el sábado para su segunda victoria consecutiva.

El jonrón de Murakami, de 431 pies, al jardín central contra Brendon Little, fue su cuarto cuadrangular y el primero en casa desde que firmó con los White Sox (3-5) como agente libre en diciembre. Añadió un elevado de sacrificio para terminar con tres carreras impulsadas. Miguel Vargas conectó dos hits, incluyendo un doble.

Vladimir Guerrero Jr. conectó su primer jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras en la parte alta de la sexta entrada que le dio a Toronto (4-4) una ventaja de 2-1. El bateador emergente Nathan Lukes impulsó una carrera con un elevado de sacrificio.

Antes del partido, los Blue Jays colocaron al receptor Alejandro Kirk, dos veces All-Star, en la lista de lesionados debido a una dislocación y fractura en el pulgar izquierdo.

Chris Murphy (1-0), el tercero de los seis lanzadores de Chicago, trabajó una entrada y se llevó la victoria. Seranthony Domínguez superó un sencillo y una base por bolas en la novena entrada para conseguir su primer salvamento.

Little (0-2) solo consiguió un out, mientras que permitió tres carreras en tres hits.

El elevado de sacrificio de Murakami en la primera entrada le dio a los White Sox una ventaja de 1-0 sobre el abridor de Toronto, Mason Fluharty. Lazaro Estrada lanzó cuatro entradas sin permitir carreras ni hits.

El lanzador derecho de Chicago, Grant Taylor, abrió el partido y lanzó una entrada sin permitir carreras por segundo día consecutivo. Anthony Kay lo relevó y lanzó 4 1/3 entradas, permitiendo tres hits y el jonrón de dos carreras de Guerrero, un batazo de 437 pies al jardín izquierdo-central que le dio la ventaja a los Blue Jays.

Después de que Murakami y Montgomery le dieran a Chicago una ventaja de 4-2, el elevado de sacrificio de Lukes redujo la diferencia a 4-3 en la séptima entrada.

Los White Sox anotaron dos carreras no merecidas en la octava entrada debido a un error en una jugada de eliminación cuando el receptor de Toronto, Tyler Heineman, lanzó la pelota por encima de la tercera base y hacia el jardín izquierdo.