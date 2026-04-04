UConn se impone a Illinois y avanza a la final del Basquet Universitario

UConn consiguió otro triple crucial de Braylon Mullins y los Huskies del entrenador Dan Hurley se abrieron camino de nuevo hacia el partido por el título nacional, al vencer a Illinois 71-62 en la Final Four el sábado por la noche, en busca de su tercer campeonato en cuatro temporadas.

Tarris Reed Jr. anotó 17 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que el fabuloso novato Mullins anotó 15 para los Huskies (34-5), quienes, gracias a un sólido juego interior y una defensa férrea, lograron su decimonovena victoria consecutiva en los octavos de final o rondas posteriores del Torneo de la NCAA.

UConn se enfrentará a Arizona o Michigan el lunes por la noche en busca de su séptimo título, todos desde 1999, y el tercero bajo la dirección de Hurley, quien se convertiría en el único entrenador en activo con más de dos.

UConn celebran su victoria tras derrotar a Illinois. el sábado 4 de abril de 2026.UConn

“En UConn tienes todo a tu favor para triunfar”, dijo Hurley. “Geno Auriemma, Jim Calhoun, Kevin Ollie, entrenadores increíbles antes que yo. Tengo el mejor cuerpo técnico del país. Tengo un grupo de jugadoras increíbles. Y no hay nada como el viaje en autobús al estadio el lunes por la noche cuando eres uno de los dos últimos equipos en pie”.

Mullins, cuyo triple sobre la bocina envió a los Huskies a la victoria sobre Duke y a la Final Four, anotó un triple tras recibir el balón a falta de 52 segundos —su única canasta de la segunda mitad— para darle a UConn una ventaja de 66-59.

“Estamos listos para el partido del campeonato nacional”, dijo Mullins. “Para esto vine. ¡Vamos a por la victoria el lunes!”.

El novato Keaton Wagler anotó 20 puntos y capturó ocho rebotes para liderar a los Fighting Illini (28-9), que alcanzaron su primera Final Four desde que perdieron el partido por el campeonato contra Carolina del Norte en 2005.

Wagler y Mullins se convirtieron en la primera pareja de estudiantes de primer año en superar los 15 puntos en un partido de la Final Four desde Michael Jordan y Patrick Ewing en 1982.

Alex Karaban, de UConn, anotó nueve puntos con un 1 de 8 en tiros de campo, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias. Busca convertirse en el primer jugador desde los dominantes equipos de UCLA de John Wooden en las décadas de 1960 y 1970 en terminar su carrera como tricampeón.

También igualó al hermano de Hurley, Bobby, en el segundo lugar de la lista histórica con 18 victorias en el March Madness.

Los Huskies no han perdido un partido de torneo disputado después del fin de semana inaugural desde 2009, cuando cayeron en las semifinales nacionales ante Michigan State. Con una victoria más, romperían el empate con Carolina del Norte y se colocarían en el tercer lugar en solitario en títulos nacionales, solo por detrás de UCLA (11) y Kentucky (8).

Tomislav Ivisic anotó 16 puntos y capturó siete rebotes para Illinois, pero los Illini no pudieron replicar la estrategia que los llevó a victorias por doble dígito sobre Penn, VCU, Houston e Iowa. Illinois solo encestó 3 de 14 triples en la primera mitad y terminó con 6 de 26 desde la línea de tres puntos.

UConn aprovechó al máximo la situación, a pesar de que los Huskies sufrieron dos largos periodos sin anotar: casi seis minutos en la primera mitad y más de seis minutos en la segunda. Esto último permitió a Illinois remontar su mayor desventaja de la temporada, 57-43 a falta de 9:43 para el final, y acercarse a 57-53 con 5:03 restantes.

Pero los Huskies respondieron y sentenciaron el partido desde la línea de tiros libres, consiguiendo así su quinta victoria consecutiva en la serie.

UConn venció a Illinois 74-61 el 28 de noviembre en el Madison Square Garden, y ahora los Huskies han limitado a los Illini a sus dos puntuaciones y porcentajes de tiro más bajos de la temporada. UConn también derrotó a Illinois 77-52 en los cuartos de final hace dos años.