Justin Verlander ingresa a lista de lesionados por 15 días

El tan esperado regreso de Justin Verlander al Comerica Park como miembro de los Detroit Tigers quedó en suspenso el sábado.

Verlander , el jugador activo de mayor edad en las Grandes Ligas con 43 años, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en la cadera izquierda. El domingo por la noche, Verlander tenía programado su primer partido como titular con el uniforme de los Tigers en el estadio de Detroit desde el 20 de agosto de 2017.

Verlander fue traspasado a Houston en la fecha límite de traspasos de esa temporada. Volvió a firmar con Detroit en febrero con un contrato de un año y 13 millones de dólares, tras haber jugado la temporada anterior con San Francisco.

Verlander fue titular en 380 partidos con Detroit entre 2005 y 2017. En su primera apertura de esta temporada, Verlander permitió cinco carreras y seis hits en 3 2/3 entradas contra Arizona el lunes y cargó con la derrota.

El lanzador derecho Keider Montero fue llamado de regreso de la filial Triple-A de Toledo y se espera que abra el último partido de una serie de tres juegos contra San Luis.