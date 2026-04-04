Juan Soto será sometido este sábado a una resonancia magnética en la pantorrilla derecha

Nadie en el entorno de los Mets jamás quiso escuchar "Juan Soto" y "resonancia magnética" en la misma frase. Sin embargo, esa es la realidad que enfrenta el equipo después de jugar su mejor partido en general el viernes por la noche y aplastar a los Giants, 10-3 , en el Oracle Park para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Soto se someterá a una resonancia magnética el sábado por la mañana tras lesionarse la pantorrilla derecha mientras corría las bases en la primera entrada, en la que anotaron dos carreras. Sintió el dolor al correr de primera a tercera base tras un sencillo de Bo Bichette, después de que él mismo conectara otro sencillo.

Después de que Soto fuera eliminado en el plato tras un batazo de doble jugada de Brett Baty, el mánager Carlos Mendoza no quiso arriesgarse con una de sus estrellas y envió a Tyrone Taylor al jardín izquierdo para la parte baja de la primera entrada.

“Obviamente, siempre hay preocupación cuando se somete a un jugador a una resonancia magnética, y esas zonas, como la pantorrilla, pueden ser complicadas”, dijo Mendoza. “Así que solo nos queda esperar”.

Soto, que había abandonado el Oracle Park antes de que los periodistas entraran al vestuario tras el partido, tuvo que retirarse de un partido de 2022 con Washington tras lesionarse la pantorrilla izquierda. Fue titular en el siguiente encuentro.

En el vestuario, nadie quería especular sobre la posibilidad de tener que jugar sin Soto, uno de los mejores jugadores completos del béisbol y uno de los pocos Mets que comenzó el año en racha (11 de 31 con un jonrón).

“Nunca quieres perder a un jugador así”, dijo el segunda base Marcus Semien. “Aún no sé qué tan grave es, pero sé que trabaja muchísimo y que se recuperará lo antes posible”.

Semien fue uno de los dos bateadores destacados de los Mets, quienes le anotaron cinco carreras en cuatro entradas a uno de sus excompañeros, el lanzador derecho Tyler Mahle. Continuaron su racha anotadora contra el bullpen de los Gigantes.

Eso fue más que suficiente apoyo para el abridor Nolan McLean. Mantuvo un juego perfecto hasta la sexta entrada , perdiéndolo con una base por bolas al primer bateador, Harrison Bader, y luego el juego sin hits ni carreras con un doble productor de Willy Adames. Ese fue el único hit que McLean permitió en 5 1/3 entradas.

Semien protagonizó una situación poco común para los Mets este año: un hit con dos outs y corredores en posición de anotar en la primera entrada. En esas situaciones, su registro fue de 4 de 33.

Semien también castigó a Mahle con su primer jonrón del año, un batazo de dos carreras al jardín central en la cuarta entrada.

Dos bateadores después, el receptor Francisco Álvarez conectó su primer jonrón, y luego añadió un segundo contra JT Brubaker en la séptima entrada. Estuvo a punto de conectar un tercero en la octava entrada, pero la pelota se quedó atrapada en el guante de Bader en la zona de advertencia del jardín central. Álvarez no estaba seguro de haber conectado el tercer jonrón con el bate.

“Es un campo muy grande, así que no estaba muy seguro”, dijo a través del traductor Alan Suriel.

Álvarez se mostró más seguro de que los Mets podrían ganar incluso sin Soto.

“Juan es una pieza clave en esta alineación”, dijo Álvarez. “Lamento que se haya lesionado la pantorrilla y es difícil jugar sin él, pero creo que si los demás dan un paso al frente, podemos estar bien”.