Juan Soto no descarta un regreso a la alineación este domingo

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo el sábado que las noticias sobre Juan Soto eran "mixtas", lo cual es mucho mejor que el peor escenario posible, un día después de que la piedra angular de la franquicia sufriera una distensión en la pantorrilla derecha mientras corría las bases en la victoria de Nueva York por 10-3 sobre los Gigantes.

Una resonancia magnética realizada el sábado por la mañana reveló una distensión leve, lo cual fue la mala noticia. Sin embargo, Soto se sorprendió con los resultados, ya que se sintió mucho mejor al despertar el sábado por la mañana. Asimismo, Mendoza comentó que no podía creer que Soto caminara tan bien cuando lo vio.

El mánager indicó que la situación de Soto se evalúa día a día y que, independientemente de lo bien que se sienta el jardinero izquierdo, el equipo determinará su respuesta al tratamiento en las próximas 48 a 72 horas. Si bien no es inminente su ingreso a la lista de lesionados, Mendoza no la descartó si su dolencia persiste.

Juan Soto fuera de la alineación, la resonancia determina que tuvo una distensión en la pantorrilla Lea también

“Ya había experimentado rigidez en las pantorrillas antes”, dijo Soto. “Definitivamente no es lo peor que he sentido. Así que me siento optimista al respecto”.

Añadió que esta lesión se parece bastante a una lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió en 2022 cuando jugaba para los Nationals. En aquella ocasión, salió del partido tras cinco entradas, pero al día siguiente volvió a jugar.

El viernes, en la primera entrada, Soto sintió un tirón en la pantorrilla derecha al llegar a segunda base mientras corría de primera a tercera tras un sencillo de Bo Bichette. Soto informó de la lesión al personal médico después de ser eliminado en el plato en una jugada de doble matanza con un batazo de Brett Baty, y fue retirado inmediatamente del juego.

Soto dijo que no descartaba un regreso el domingo en el último partido de la serie y de la gira, pero Mendoza no parece muy dispuesto a correr ese riesgo.

“Me sorprendió verlo hoy, la forma en que se movía”, dijo Mendoza. “Pero la pantorrilla es complicada, así que esperaremos”.

Mendoza espera que Baty sea titular en el jardín izquierdo la mayor parte del tiempo durante la ausencia de Soto, siempre que el jardinero central titular, Luis Robert Jr., sea titular. Dado que Robert descansó el sábado, Mendoza prefirió a Baty en el jardín derecho y a Jared Young en el izquierdo.

Mendoza no estaba preparado para hablar sobre posibles ascensos desde Triple-A Syracuse en caso de que Soto entrara en la lista de lesionados, pero dijo que Tommy Pham, con 12 años de experiencia en las Grandes Ligas, no está ni cerca de estar listo después de firmar un contrato de ligas menores con los Mets el 26 de marzo.

Pham apenas está comenzando a intensificar su trabajo en el béisbol después de firmar tarde y no haber participado en un entrenamiento de primavera normal.