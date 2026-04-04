Francisco Alvarez dispara dos jonrones y los Mets apalean 10-3 a los Gigantes

El venezolano Francisco Álvarez conectó dos jonrones y el novato Nolan McLean retiró a sus primeros 15 adversarios para que los Mets de Nueva York cortaran una racha de tres derrotas al aplastar el viernes 10-3 a los Gigantes de San Francisco.

Bo Bichette y Marcus Semien aportaron tres de los 15 hits —la mayor cifra de la temporada para Nueva York— después de que los Mets totalizaron apenas tres carreras en sus tres duelos anteriores.

Mark Vientos se embasó cuatro veces, pero el toletero dominicano Juan Soto salió temprano por un problema de rigidez en la pantorrilla derecha.

El mánager venezolano Carlos Mendoza indicó que a Soto se le harán estudios de imagen el sábado.

Semien conectó su primer jonrón con los Mets e impulsó tres carreras. Bichette inauguró la pizarra con un sencillo impulsor en la primera entrada.