El Barcelona remonta, supera al Atlético de Madrid y eleva su liderato en la Liga

Barcelona remontó como visitante para vencer el sábado 2-1 a un Atlético de Madrid que se quedó con 10 hombres y dar un gran paso hacia la conquista de La Liga después de que el Real Madrid cayó ante el Mallorca.

Robert Lewandowski anotó el gol decisivo a los 87 minutos con un hombro tras el rebote en una atajada del portero del Atlético.

Barcelona tiene una ventaja de siete puntos sobre el Madrid, que perdió 2-1 ante el Mallorca más temprano.

El Atlético, que en el cuarto puesto quedó a 19 puntos del liderato, abrió el marcador en el estadio Metropolitano por medio de Giuliano Simeone a los 39 minutos. Marcus Rashford igualó a los 42, y el Atlético se quedó con un hombre menos en el tiempo de descuento del primer tiempo cuando el argentino Nico González fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

Lewandowski marcó casi por accidente cuando el balón le pegó en el hombro y entró al arco tras una atajada del portero Juan Muso, quien dio rebote luego de la incursión y el disparo de João Cancelo.

El Atlético ha perdido tres cotejos seguidos en todas las competiciones y se mantuvo a un punto del Villarreal, que marcha tercero y visita al Girona el lunes.

Derrota del Madrid

El Real Madrid se rezagó aún más con respecto al Barcelona tras caer 2-1 ante el Mallorca.

El Madrid encajó un gol en el tiempo de descuento. Mallorca salió de la zona de descenso tras su segunda victoria en tres partidos de liga.

El equipo local abrió el marcador gracias a un tanto de Manu Morlanes a los 42 minutos. El Madrid igualó al 88 por medio de Eder Militão, quien volvió a la convocatoria tras una ausencia de casi cuatro meses por una lesión.

El gol de la victoria lo anotó Vedat Muriqi en el primer minuto del tiempo añadido.

Mallorca subió al 17mo puesto, con dos puntos de ventaja sobre los últimos tres.

El Madrid sufrió su tercera derrota en sus últimos seis partidos de liga. El club suma cinco derrotas en la liga en toda la temporada.

Además, la Real Sociedad venció 2-0 al Levante en casa, y el Real Betis empató 0-0 con el Espanyol, que aún no gana en 13 partidos este año .