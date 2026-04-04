Abner Uribe lanza 1.1 de entradas en la victoria de los Cerveceros 5 por 2 sobre Kansas City

Garrett Mitchell igualó su récord personal de carreras impulsadas con un doble de dos carreras y un jonrón de tres carreras solo en las primeras tres entradas, y los Cerveceros de Milwaukee se impusieron a los Reales de Kansas City por 5-2 el sábado en el primer partido de su doble jornada.

Chad Patrick (1-0) permitió cuatro hits y tres bases por bolas en cinco entradas sin carreras para los Cerveceros. Aaron Ashby y Abner Uribe tomaron el relevo y le dieron una ventaja de tres carreras al cerrador All-Star Trevor Megill, cuya base por bolas con dos outs a Bobby Witt Jr. en la novena entrada puso la carrera del empate en el plato.

Megill ponchó a Vinnie Pasquantino con una bola rápida de 98 mph para terminar el partido, para gran deleite de la "tortuga de la reunión" residente que suele estar en el vestuario de Milwaukee estos días.

Mitchell causó todo el daño contra Luinder Avila (0-1), quien hizo su primera apertura en las Grandes Ligas con Kansas City tras lanzar desde el bullpen en su temporada de novato. Permitió las cinco carreras, ocho hits y dos bases por bolas en poco más de tres entradas.

Ávila fue llamado de la filial Triple-A de Omaha para abrir el partido del viernes por la noche en lugar de Michael Wacha, quien fue descartado por enfermedad. Ese partido terminó siendo pospuesto 90 minutos antes del inicio debido a una tormenta que se aproximaba, lo que dio lugar a la doble jornada.

Mitchell, quien había impulsado cinco carreras en total durante la serie inaugural de la temporada en casa con un balance de 5-1, consiguió dos carreras impulsadas con un doblete con dos outs en la primera entrada. Dos entradas más tarde, Mitchell conectó un batazo de aproximadamente 420 pies al jardín derecho-central tras un lanzamiento de Avila con dos outs, dándole a Milwaukee una ventaja de 5-0.

Los Royals vieron a un corredor eliminado en el plato en la segunda entrada y a dos más en tercera base antes del sencillo productor de Lane Thomas en la séptima. Witt puso el marcador 5-2 con un sencillo potente antes de que el bullpen de los Brewers terminara la entrada.

El propio cuerpo de relevistas de Kansas City terminó lanzando seis entradas permitiendo solo dos hits.