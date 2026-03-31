Los Metros inician entrenamientos y fijan objetivos en lograr el título de la LNB

Con un nutrido y competitivo grupo de jugadores, los Metros de Santiago iniciaron sus entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), cuyo inicio está pautado para el próximo 14 de abril.

En la primera jornada se destacó la presencia de los bases Adris de León y Oliver García; los escoltas Brahian Méndez, Jefrey Arias y Jensy Jiménez; los aleros Yormy Almonte y Frandy Martínez “Bumba”; y los pívots Adonis López y Luis del Orbe.

Para los próximos días, se espera la integración del base Raimer Santana; los aleros Jordan Gerónimo y Gerónimo de la Rosa; y el ala-pívot Bryan Rosado, quienes completarán el núcleo del equipo con miras a la nueva campaña.

La bienvenida oficial estuvo a cargo del presidente ejecutivo, Rovin Rodríguez, junto al gerente general César Saint Hilaire, quienes exhortaron a los jugadores a asumir con compromiso esta etapa de preparación.

Saint Hilaire valoró de forma positiva la primera sesión de entrenamientos, resaltando la respuesta del grupo convocado.

“Muy contento y emocionado de comenzar los entrenamientos, y hasta un poco sorprendido por la cantidad y calidad de los presentes”, expresó.

Asimismo, destacó el talento local reunido en el conjunto:

“Tener aquí a los últimos tres MVP del torneo de Santiago —Brahian Méndez, Adris de León y el más reciente Oliver García— dice mucho del material nativo con el que cuentan los Metros”.

Las prácticas, realizadas en la Arena del Cibao Oscar Gobaira, fueron dirigidas por el entrenador Melvyn López, acompañado de su asistente Joel Ramírez y del preparador físico Rafael Mercado, responsable del acondicionamiento del plantel.

Previo al inicio de la sesión, López dirigió un mensaje al grupo, enfatizando la importancia de la unidad, la intensidad y el compromiso colectivo en la búsqueda del campeonato.

“Debemos convertirnos en un equipo que juegue unido. El año pasado también fuimos un buen conjunto y no alcanzamos la meta que nos trazamos, aunque estuvimos cerca. Ahora debemos prepararnos para completar ese objetivo”, manifestó el dirigente.

Los Metros afrontan esta nueva temporada tras finalizar como subcampeones en la edición 2025 de la LNB, luego de una reestructuración que los devolvió a los primeros planos del baloncesto profesional dominicano.

Las prácticas serán corridas hasta el jueves, pausan el viernes y retornarán el sábado santo, informó la gerencia del equipo.