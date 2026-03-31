José Soriano lanza 6.0 entradas en blanco y triunfa

José Soriano lanzó un juego de dos hits en seis entradas sin permitir carreras por segunda vez en dos aperturas, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Cachorros de Chicago 2-0 el martes por la noche.

Logan O'Hoppe conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la sexta entrada contra el relevista Phil Maton (0-1), y eso fue todo lo que Soriano (2-0) necesitó en una noche fría y ventosa en Wrigley Field.

El lanzador diestro de 27 años realizó 90 lanzamientos, ponchando a cuatro bateadores y otorgando dos bases por bolas. Venía de una actuación magnífica en la victoria de los Angels por 3-0 en Houston en el día inaugural.

Chase Silseth superó un sencillo de Nico Hoerner y una base por bolas a Moisés Ballesteros en la séptima entrada. Drew Pomeranz lanzó 1 1/3 entradas contra su antiguo equipo, y Jordan Romano consiguió dos outs para su segundo salvamento.

Romano otorgó base por bolas a Dansby Swanson antes de ponchar al bateador emergente Michael Conforto para terminar el partido, y así los Angels rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

El abridor de los Cubs, Jameson Taillon, permitió dos hits en 4 2/3 entradas en su debut de temporada. El veterano lanzador derecho salió del partido tras otorgar intencionalmente una base por bolas a Mike Trout para llenar las bases.

Hoby Milner retiró a Nolan Schanuel con un batazo por el suelo, poniendo fin a esa amenaza. Pero tras desperdiciar una gran oportunidad en la quinta entrada, los Angels lograron anotar en la sexta.

Tenían corredores en segunda y tercera base con dos outs cuando O'Hoppe conectó un sencillo de dos carreras que rebotó en el guante del tercera base Alex Bregman.