El Cibao FC visita a Moca en la continuación de la LDF

-Con una plaza en las Semifinales, pero sin el orden establecido, el Cibao FC visitará este miércoles a Moca FC, en partido de la Jornada 12 de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LD 2025-2026), dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Moca 85 y el balón será echado a rodar a las 6:00 de la tarde.

Cibao FC está en la cima de la Liguilla, ya clasificado, con 22 puntos, mientras que Moca FC lucha por escalar de la quinta posición con 9 puntos y en este momento está fuera de la clasificación.

Para las Semifinales clasifican 4 de los 6 clubes de la Liguilla, donde Moca FC y la Universidad O&M están ocupando las casillas 5 y 6 del standing.

En las primeras 11 jornadas, el onceno Naranja tiene 22 puntos, productos de 6 victorias, 4 empates y un empate.

Los mocanos tiene 9 puntos, que son la sumatoria de 2 victorias, 3 empates y han caídos en 6 ocasiones.

Los goleadores del Cibao FC tienen 15 goles anotados, mientras que la portería, protegida por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y Enzo Guzmán, solo ha permitido 7 para un saldo positivo de más 8.

Moca FC tiene 8 goles anotados en la Liguilla y su portería ha sido vulnerada en 13 oportunidades, para un saldo negativo de menos 5.

El máximo anotador de los campeones defensores es el colombiano Rivaldo Correa, quien, incluyendo todas las etapas tiene 10 goles, Ángel Pérez lleva 9 y Edwarlyn Reyes registra 6.

Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura, quien ya no está con el club naranja, tienen 3 cada uno. Con 2 Wilman Modesta, Javier Roces, Cesarín Ortiz, Julián Gómez, Leonardo Villalba, Walter Acuña.

Han aportado un grito de gol por el onceno naranja, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Gonzalo Alarcón, Elián López, Omar De la Cruz y Kleimar Mosquera.

El mejor goleador de Moca Fc es el argentino Gustavo Ascona, quien tiene 13, Yohan Parra con 4, Junior Francisco y Oliver Durán tienen 2 cada uno y con uno Gilberto Jiménez, Robertino Canavesio y Sergio Ventura.

El Cibao FC es dirigido por Junior Scheldeur, mientras que Moca FC cambió recientemente a Jorge Alfonso por Jean Carlos Güell.