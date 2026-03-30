Hola Fiebruses. Como es costumbre previo al Master ,es celebrado el torneo más importante para el golf amateur femenino: el Augusta National Women’s Amateur, cuya ronda final se juega en el venerado Augusta National Golf Club (ANGC). Desde sus inicios, el torneo prometía un cambio que haría crecer el golf femenino. Previo al Masters de 2018, el “Chairman” del Augusta National, Fred Ridley, anunció un nuevo evento que comenzaría el siguiente año, que inspiraría a mujeres jóvenes a comenzar a jugar, y también a incentivar la competencia de alto rendimiento. El primer evento se realizó en 2019, y desafortunadamente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 fue suspendido, siendo restablecido en 2021.

FORMATO: El ANWA es un torneo de juego por golpes pactado a 54 hoyos, que cuenta con un “field” internacional de 72 jugadoras. Se produce un corte después de 36 hoyos en el cual avanzan las 30 mejores jugadoras a la ronda final que se juega en el Augusta National. Si se produce un empate en la última ronda, el ganador se decide mediante un desempate a muerte súbita. El torneo se desarrolla durante 4 días el fin de semana previo a The Masters Tournament. Los primeros 36 hoyos se juegan en el Champions Retreat Golf Club en Evans, Georgia, a poca distancia en carro del ANGC Augusta. Luego se juega en el Augusta National una ronda de práctica el tercer día de la competencia, antes de la ronda final.

Cuando el torneo debutó en 2019, los fans del golf de todo el mundo se regocijaron al ver a mujeres compitiendo por primera vez en uno de los escenarios más grandiosos del juego. En los años transcurridos desde entonces, la emoción de ver a las mejores aficionadas atravesar Amen Corner accionando en la casa del Masters, no ha hecho más que crecer. Con la séptima edición del campeonato iniciando esta semana, aquí les dejo algunos datos de las ganadoras del evento: 2019: María Fassi se enfrentaba a Jennifer Kupcho abriendo el escenario de lo que sería un gran evento, en una final en la que la Kupcho (ahora profesional), se impuso por cuatro golpes contra la mexicana en una batalla para el recuerdo. 2021: Tsubasa Kajitani, una japonesa de 17 años que ocupaba el puesto 26 del mundo, se impuso en el primer hoyo de muerte súbita a Emilia Migliaccio. 2022: Anna Davis, de 16 años,

consigue una victoria de un golpe contra Latanna Stone e Ingrid Lindblad. 2023: Rose Shang mantuvo a raya a Jenny Bae en el segundo hoyo de desempate para reclamar la victoria. 2024: Lottie Woad se armó de valor para el desafío de tener que jugar sus últimos cinco hoyos en -3, y eso fue exactamente lo que hizo, para llevarse el título ese año. 2025: Con récord de -12, la española Carla Bernat Escuder se une a Sergio García, Seve Ballesteros y John Rahm como campeones en el ANGC.

El torneo lo pueden ver por ESPN y Golf Channel a partir de la 1:30 PM miércoles y jueves, y la ronda final del sábado 4 a partir de las 3:PM